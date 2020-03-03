Проект «Остров фортов»: в Кронштадте оживает история

С течением времени всё приходит в упадок, так произошло и со знаменитыми кронштадтскими фортами «Александр I», «Пётр I» и «Кроншлот». Непреступные морские крепости, напоминающие о героических событиях Северной войны, с годами обветшали и опустели. Туристов сюда не пускают, и могучие форты, как и другие исторические памятники города моряков Кронштадта постепенно разрушаются. Но есть и хорошие новости: вскоре будет реализован колоссальный проект под названием «Кронштадт. Остров фортов», предполагающий реставрационные работы во всех фортах и создание на острове единого крупного туристско-рекреационного кластера.

Кронштадт («Коронный город») был заложен в начале XVIII века. Воды Финского залива, по которым плыли в заморские страны суда новгородцев, считались русскими, и потому мы держали здесь оборону. Однако шведские суда, осуществляющие разведку в тех же водах, стали вызывать у Петра I оправданное недовольство. Внимание царя и привлек остров Котлин, на котором Пётр поставил батареи, а по другую сторону фарватера создал рукотворный остров и воздвиг там 18 мая 1704 года первый форт – «Кроншлот». Новое надёжное укрепление имело исключительное историческое значение. Благодаря ему была отбита шведская эскадра из 12 боевых судов, положившая начало нашим дальнейшим победам над шведскими интервентами.

Форт «Кроншлот». Фото: Instagram / @razum_10, @mika_mgla

Затем Петром I было принято решение о создании крепости «Цитадель», (впоследствии – форт «Пётр I»), со стен которой на море смотрели 106 орудий. А в июле 1845 года Николаем I был создан новый форт, названный императором в честь брата – «Александр I». Форт был усилен новейшими на тот момент трёхпудовыми бомбическими пушками и мог вмещать в себя гарнизон до 1000 человек. Особое значение он имел во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Все форты сейчас находятся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Благодаря грядущей реставрации старинных кронштадтских фортов, каждый из них превратится из бывшего оборонительного сооружения в удивительный колодец истории, заглянуть в таинственные глубины которого сможет любой желающий. Форт «Пётр I» будет отремонтирован по принципу сохранения аутентичности.

Здесь гости и жители Кронштадта смогут провести время в тавернах со старорусской кухней и посетить народные ярмарки. До форта «Александр I», где планируют устраивать спектакли, путешественники смогут добираться на фуникулёре. «Кроншлот», являясь первым и старейшим фортом Кронштадта, станет отражением петровских времён и славных морских традиций. Благодаря внутренней марине в него будут заходить яхты и катера, рулевые которых смогут ощутить себя капитанами петровского флота.

Заказчиком проекта по сохранению памятников истории и культуры федерального значения «Кронштадт. Остров фортов» выступает ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ». На реализацию проекта в течение четырёх лет будут направлены средства частных инвесторов, Министерства экономического развития России и «Газпромбанка». Главное правило проекта – финансовая прозрачность и предельная открытость. Обо всём можно узнать на портале государственных закупок.

Привлечение в проект «Кронштадт. Остров фортов» большего количества инвестиций заметно подтолкнёт экономическое развитие города. Аэролифты, кафе и рестораны, научно-исследовательские центры, детский технопарк и самый большой в России океанариум превратят Кронштадт в одно из самых привлекательных туристических направлений. Туристско-рекреационный кластер будет располагать всем спектром интерактивно-познавательных программ и никого не оставит равнодушным. Благодаря множеству музеев посетители вживую увидят страницы истории, а в специально организованных залах-лекториях удастся посмотреть малометражки об актуальных военных разработках и военно-морской технике, стоящей на вооружении РФ.

Не только соотечественники захотят погрузиться в атмосферу этого современного и вместе с тем исторического места, но и туристы из зарубежья смогут взглянуть на Россию как на страну, которая гордится своими корнями и бережёт своё историческое достояние. Кронштадт и каждый его форт – это правдивая история России. Недаром Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Инновационный проект «Кронштадт. Остров фортов» напомнит об историческом наследии города и поможет сохранить его уникальную красоту и величие в первозданном виде.