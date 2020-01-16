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Пустующий сад на Смольной набережной отдан под застройку на законных основаниях

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© Фото: pixabay.com

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Вместо зоны сада власти выделили Центральному району целых шесть новых зелёных зон.

Городской суд Санкт-Петербурга решил отказать в удовлетворении административного иска, поданного в связи с решением городских властей исключить Сад на Неве из списка ЗНОП (зелёных насаждений общего пользования). Рассматривался вопрос о смене статуса территории возле Орловской улицы, на месте которой было решено строить судебный квартал.

На данный момент вблизи Смоленской набережной находится зелёная зона, однако она не пользуется популярностью у петербуржцев. Вместо неё власти выделили Центральному району целых шесть новых зелёных зон, общая площадь которых 3,62 га (вместо 2,85 га у Сада на Неве).

Ранее строительство судебного квартала планировалось на проспекте Добролюбова, однако там было решено открыть большой арт-парк Тучков буян. Смоленская набережная была выбрана новым местом для судебного квартала, поскольку ранее территория должна была стать площадкой для размещения инженерных коммуникаций. Это долгие годы было указано в Генплане по развитию города.

Истцы утверждали, что район не может отдать территорию под строительство из-за недостаточной обеспеченности парковыми зонами. Однако «Зелёный баланс» Петербурга не был нарушен, а Центральный район получил новые парки. Именно поэтому, рассмотрев иск о незаконности лишения Парка на Неве статуса ЗНОП, суд отклонил его.

Стоит отметить, что процедура перехода территории в другое правовое поле не была нарушена. Депутаты ЗакСа рассмотрели документ закона № 535-115 и постановили, что внесение правок в список ЗНОП приемлемо. 
Журналисты из НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ также оценили проект и пришли к выводу, что появление в Центральном районе судебного квартала положительно скажется на облике города.

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