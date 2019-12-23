  • 23 Декабрь 2019
USD 21.12.2019 62.4071 -0.1212
USD ММВБ 19:23 62.2841  
EUR 21.12.2019 69.3780 -0.2097
EUR ММВБ 19:23 69.0442  
Нефть($) 23.12.2019 66.00 0.05
Нефть(p) 23.12.2019 4118.87 -4.87

В Петербурге дети заразились гепатитом из-за антисанитарии на школьном пищеблоке

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

У пятерых учащихся обнаружили гепатит А, шестым заболевшим оказалась работница школьной столовой.

В школе №365 Фрунзенского района одновременно заболели пятеро детей, четырём из них поставлен диагноз «гепатит А», причина болезни еёе одного пока не установлена. Проводившие расследование сотрудники петербургского управления Роспотребнадзора выяснили, что ранее с жалобами на недомогание на работу не вышла женщина, работавшая в столовой школы.

Также надзорными службами установлено, что при организации питания детей в учреждении допускались множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм: на кухне неправильно хранили продукты, не соблюдали технологию приготовления пищи, персоналу столовой не создавались условия для соблюдения личной гигиены. Организацией питания в школе занимается межрайонный комбинат соцпитания ООО «Торговый дом А.П. Иванов», который также обслуживает 35 школ и 6 гимназий. Руководитель компании-поставщика отрицает наличие у сотрудницы столовой выявленной болезни.

Эксперты признают, что, несмотря на постоянное совершенствование системы, организации школьного питания в большинстве регионов остается на низком уровне. Причины различны: это недостаточный контроль поставщиков и продуктов, вынужденная необходимость учебных заведений экономить и другое.

К вспышкам дизентерии могут привести грубые локальные нарушения санитарных норм при организации питания, например, несоблюдение сроков годности продукции сотрудниками школ и детсадов. Чаще заболеваемость провоцируют вирусные возбудители, считают эксперты.

В петербургском Роспотребнадзоре сообщали, что в регионе растет уровень заболеваемости шигеллезом, при этом наиболее восприимчивы к заболеванию дети. Одним из резонансных стал случай 2018 года, когда у 35 детей и 3 взрослых из детского сада №111 обнаружили шигеллез. В текущем году крупная вспышка этого заболевания была зафиксирована в школе № 508, кишечной инфекцией заболел 21 ребёнок.

По итогам проверок, причиной вспышек чаще служит пренебрежение санитарией при организации питания детей. Специалисты отмечают, что вирусные инфекции типа гепатита или шигеллы передаются от носителя контактным путем.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Васильевский остров: семь классных современных мест

    Весёлая прогулка на один день или даже на целые выходные. С видом на залив, с концертом на крыше, со смёрребрёдами у Бродского и с бесконечной атмосферой искусства.

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.12.19
    Samsung Galaxy Fold – смартфон-раскладушка за 56 999 гривен
    22.12.19
    Мозаика для ванной комнаты и её виды
    22.12.19
    Варианты экономии на замене электропроводки в квартире или доме с Веркель
    20.12.19
    Стильные и качественные: топ-5 лучших смартфонов до 40 тыс. рублей
    13.12.19
    Приоритеты правильной стоматологии на примере известной сети петербургских клиник
    12.12.19
    Почему в Петербурге дефицит паркингов у дома?
    11.12.19
    Особенности лицензии министерства культуры на реставрацию
    10.12.19
    Алкоголизм и методы борьбы с ним

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram