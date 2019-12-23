В Петербурге дети заразились гепатитом из-за антисанитарии на школьном пищеблоке

В школе №365 Фрунзенского района одновременно заболели пятеро детей, четырём из них поставлен диагноз «гепатит А», причина болезни еёе одного пока не установлена. Проводившие расследование сотрудники петербургского управления Роспотребнадзора выяснили, что ранее с жалобами на недомогание на работу не вышла женщина, работавшая в столовой школы.

Также надзорными службами установлено, что при организации питания детей в учреждении допускались множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм: на кухне неправильно хранили продукты, не соблюдали технологию приготовления пищи, персоналу столовой не создавались условия для соблюдения личной гигиены. Организацией питания в школе занимается межрайонный комбинат соцпитания ООО «Торговый дом А.П. Иванов», который также обслуживает 35 школ и 6 гимназий. Руководитель компании-поставщика отрицает наличие у сотрудницы столовой выявленной болезни.

Эксперты признают, что, несмотря на постоянное совершенствование системы, организации школьного питания в большинстве регионов остается на низком уровне. Причины различны: это недостаточный контроль поставщиков и продуктов, вынужденная необходимость учебных заведений экономить и другое.

К вспышкам дизентерии могут привести грубые локальные нарушения санитарных норм при организации питания, например, несоблюдение сроков годности продукции сотрудниками школ и детсадов. Чаще заболеваемость провоцируют вирусные возбудители, считают эксперты.

В петербургском Роспотребнадзоре сообщали, что в регионе растет уровень заболеваемости шигеллезом, при этом наиболее восприимчивы к заболеванию дети. Одним из резонансных стал случай 2018 года, когда у 35 детей и 3 взрослых из детского сада №111 обнаружили шигеллез. В текущем году крупная вспышка этого заболевания была зафиксирована в школе № 508, кишечной инфекцией заболел 21 ребёнок.

По итогам проверок, причиной вспышек чаще служит пренебрежение санитарией при организации питания детей. Специалисты отмечают, что вирусные инфекции типа гепатита или шигеллы передаются от носителя контактным путем.