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Tele2 подвела итоги III квартала 2019 года: чистая прибыль выросла на 114%

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© Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

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Оператор мобильной связи объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании.

В III квартале 2019 года компания достигла следующих основных финансовых показателей:

– Выручка выросла на 15,5% в сравнении с III кварталом 2018 года и достигла 43,1 млрд рублей.

– Показатель EBITDA составил 18 млрд рублей − увеличился на 47,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

– Показатель рентабельности EBITDA достиг 41,9%, увеличившись на 9 п. п. по сравнению с III кварталом 2018 года.

– Объём инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 5,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с III кварталом 2018 года на 34,6%. Соотношение CAPEX к выручке составило 13,8%.

– Чистая прибыль достигла 3,4 млрд рублей – рост на 114,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

– Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 34% и достиг значения 1,9.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2: «Tele2 вновь демонстрирует опережающие рынок темпы роста бизнеса. Третий квартал был для компании насыщен событиями, которые способствовали укреплению нашей позиции трендсеттера в телекоме. Tele2 продолжает активно инвестировать в развитие сети: по данным Роскомнадзора, мы традиционно являемся лидерами отрасли по темпам строительства инфраструктуры LTE. Мы первыми на российском телеком-рынке открыли пилотную зону 5G на собственной инфраструктуре, а также продемонстрировали реальные сценарии применения технологии. Реализуя стратегию «Другие правила», в третьем квартале мы запустили революционный для рынка продукт – «Биржу Tele2». Наши уникальные сервисы в полной мере отвечают запросам самой требовательной аудитории – «цифровым» клиентам. Об этом свидетельствует рост активных пользователей мобильного интернета почти в полтора раза. Этот показатель очень важен для нас, поскольку он обеспечивает дальнейший рост операционных и финансовых результатов компании».

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