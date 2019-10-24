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Tele2 позаботилась о здоровье

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© Фото: pixabay.com

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Tele2 предлагает посетителям своих салонов по всей стране подключаться к сервису «Телемед» – крупнейшей сети удаленной медицинской помощи. Услуга позволяет клиентам консультироваться с врачом по телефону, советоваться с юристами в сфере здравоохранения и получать рекомендации диетолога.

Посетители салонов Tele2 могут подключить сервис «Телемед» – первую и самую крупную в России систему мгновенной консультационной поддержки. Для этого необходимо приобрести сертификат – карты доступны в салонах связи Tele2 по всей стране.

Несмотря на активное развитие онлайн-сервисов цифровой медицины, многие клиенты предпочитают чатам живой разговор с доктором. Пользователи сервиса не тратят время на поиски информации в интернете и получают удаленную консультацию авторитетных врачей в удобное время – круглосуточно и без выходных.

Сервис включает консультации от врачей ведущих медицинских учреждений страны, в том числе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, Эндокринологического научного центра, Научного центра неврологии и др. Клиенты «Телемеда» могут получить второе экспертное мнение – специалисты лучших медицинских центров РФ проверят уже сделанный диагноз и дадут своё заключение. Сервис также включает очную консультацию педиатра и терапевта, а также проведение лабораторного исследования.

Клиенты «Телемеда» получают услугу «Звонок здоровья»: ежемесячно в согласованное время пациенту звонит врач и проверяет состояние здоровья и наличие жалоб. Сервис также включает связь с родственниками. При отсутствии ответа на контрольный звонок врач свяжется с родными клиента. При болезни пациента врач сообщит семье о проблеме со здоровьем, проконсультирует родственников по покупке лекарств, проведению процедур и обследований. В рамках опции «Школа здоровья» врачи дадут пациенту рекомендации относительно образа жизни в связи с поставленным диагнозом – например, скорректируют меню и физическую активность.

Сервис «Телемед» включает широкий спектр услуг и фокусируется не только на медицинском консультировании, но и устной правовой помощи. Квалифицированные юристы объяснят пользователям, как защитить свои интересы, обжаловать действия медработников и получить ответ на вопрос об ОМС. Одна из услуг сервиса – «Честная фармакология» – помогает подобрать аналогичные по эффективности, но более дешевые препараты. «Телемед» также включает безлимитные и круглосуточные консультации врача-гериатра. Врач для пожилых людей обсудит с пациентом его диету, программу ОФП и план осмотров. Одна из популярных услуг – совет «теледиетолога», который составит план питания, даст рекомендации и убережет от срывов диеты.

К сервису «Телемед» можно подключиться в розничной сети Tele2. Годовые сертификаты с разным набором услуг стоят от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Обладателю карты нужно только позвонить по телефону и активировать сертификат. Пользователь также получает доступ к личному кабинету. Он представляет собой архив, где можно прослушивать записи консультаций и просматривать письменные заключения. Более подробная информация доступна по ссылке.

Денис Голещихин, директор Tele2 Ритейл: «Розничная сеть является не только местом для подключения и обслуживания клиентов. Мы делаем всё для того, чтобы абоненты получали нужную им услугу в том месте, где они привыкли взаимодействовать с оператором. В наших салонах клиенты могут купить страховку, оформить кредит, сделать денежный перевод. Мы расширяем список неоператорских сервисов за счёт инновационных и перспективных услуг. Теперь Tele2 предлагает посетителям салона сервис дистанционной медицины, который уже оценили многие клиенты. За доступную плату наши клиенты получают уникальный сертификат на пакет включенных услуг. Его пользователи не тратят время на поход в клинику для короткой консультации, могут получить срочный совет, находясь вдали от дома, а в сложных ситуациях опираются на правовую поддержку юристов».

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