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Tele2 открывает инновационный салон в ТРЦ «Галерея»

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© Фото: Tele2

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Первый цифровой салон в Петербурге открылся в августе 2019 года на Сенной площади.

Tele2 открывает второй digital-салон на Северо-Западе. Концепция проекта опирается на инновационный цифровой подход в сервисе, ассортименте и коммуникациях. Это уникальный проект компании, не имеющий аналогов на рынке операторской розницы.

Новый салон Tele2 расположен в Петербурге на первом этаже торгово-развлекательного центра «Галерея». Его концепция основывается на коммуникационной платформе «Другие правила». Оператор разработал коммуникацию с посетителем, задействовав цифровой сервис.

Так, новая виртуальная витрина «Всё в один клик» позволяет клиенту проверить карту зоны покрытия Tele2 и выполняет функции терминала самообслуживания. Через цифровой интерфейс пользователь может выбрать номер, оставить заявку на переход по MNP или сменить тариф.

В салоне организована уникальная выкладка товара. Посетитель может знакомиться со смартфонами при помощи интерактивной витрины. Она выводит на дисплей не только характеристики гаджета, но и объективные отзывы о модели из интернета. Таким образом Tele2 помогает покупателям сделать обоснованный выбор.

Обновлённый дизайн салона предлагает клиентам удобную навигацию по ассортименту. Зоны разных производителей смартфонов визуально выделены, а для популярных моделей отражается рейтинг в интернете. Вместе с этим в цифровом салоне располагается открытая выкладка нового поколения. В отличие от отраслевых практик, оператор не просто предлагает ознакомиться с актуальными моделями смартфонов, а формирует разные сценарии digital-экосистем. Устройства в разных категориях подобраны с учетом их комплементарности. Пользователи могут не только выбрать смартфон, но и дополнить его наушниками, часами и другими гаджетами.

Также в салоне Tele2 размещаются витрины, где представлены товары китайского онлайн-гипермаркета AliExpress. Клиент может протестировать их и принять взвешенное решение о покупке. В ассортимент витринных образцов вошли смартфоны и комплементарные им товары: наушники, смарт-часы, фитнес-браслеты и другие гаджеты.

Все коммуникации в салоне цифровые, что позволяет управлять ими с одной кнопки. Tele2 может гибко корректировать сообщения для клиентов с учетом изменения внешних условий, оперативно обновлять информацию и делать актуальные предложения. В салоне размещен event-дисплей. Здесь компания представит свои рекомендации и информацию о мероприятиях с участием Tele2, предложениях программы лояльности «Больше» и заметных событиях в культурной жизни города.

Первый цифровой салон в Петербурге открылся в августе 2019 года на Сенной площади. Он стал третьим проектом в России, до этого были запущены digital-салоны в Москве и Ярославле.

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