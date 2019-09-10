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Tele2 продлевает работу онлайн-парка у моря в пространстве «Севкабель Порт»

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© Фото: Instagram / @sevcableport

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Посетить парк можно до 22 сентября.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о продлении работы онлайн-парка ещё на две недели до 22 сентября. А также подводит итоги работы собственной площадки в пространстве «Севкабель Порт», которая была открыта 3 августа. На ней петербуржцам бесплатно показывали кино на скорости 4G, проводили онлайн-лекции, мастер-классы и вечеринки с участием диджеев и музыкантов. Всё для того, чтобы горожане могли лично убедиться в качестве мобильного интернета Tele2.

Почти 40 дней прошло с открытия онлайн-парка Tele2 на территории «Севкабель Порт». За это время его посетили 27 000 гостей. В первой половине дня площадка работала как коворкинг, где оператор обеспечил посетителей всем необходимым для комфортной работы на свежем воздухе: удобные рабочие зоны с электропитанием, кафе от резидентов «Севкабель Порт» бара «Мачты», а также бесплатный Wi-Fi Tele2, в котором за указанный период зарегистрировались более 2 000 пользователей.

В 4G-кинотеатре онлайн-парка горожане бесплатно смотрели кино. Трансляция велась с помощью высокоскоростного мобильного интернета оператора. Контент предоставлял онлайн-кинотеатр Okko. Кроме того, площадка стала местом для просмотра онлайн-лекций и мастер-классов от партнёров проекта – Arzamas academy и института «Стрелка». В онлайне, например, Илья Воронин рассказывал об истории диджеинга, проходили мастер-классы по мобильной фотографии от Майи Теттер и Галы Борзовой. Всего прошли 43 лекции, слушателями которых стали 4 786 горожан.

Все любители современной музыки могли посетить отрытые эфиры онлайн-радио TESTFM. Радиостанция четыре года открывает слушателям электронную сцену России и принимает в гостях ведущих европейских музыкантов. В общей сложности на площадке Tele2 диджеи отыграли 22 часа. За их творчеством в интернете наблюдали почти 80 000 зрителей, а вживую пришли послушать 1 671 гость.

Алексей Онацко, куратор проекта «Севкабель Порт»: «Онлайн-парк Tele2 отличный пример, когда резидент и площадка успешно интегрировались. Мы взаимодополнились настолько, что зона отдыха Tele2 стала неотъемлемой частью нашего пространства. Теперь ещё одним творческим кластером для обучения, работы, отдыха и поиска новых знаний в Петербурге стало больше. И самое красноречивое доказательство того, что проект удался, это восторженные отзывы посетителей».

«Нам удалось сделать интересную и удобную площадку. В онлайн-парк приходят разные люди всех возрастов, петербуржцы и гости города, студенты, модники и офисные клерки, у всех непохожие интересы и различные потребности. Общее, пожалуй, только наличие смартфона у каждого в кармане. Но все могли найти себе здесь занятие по вкусу. Кому-то интересны лекции, а кому-то фильмы, а кто-то давно мечтал попасть на эфир TESTFM. Проект настолько оказался востребованным, что мы продлеваем его до 22 сентября. Приглашаем всех убедиться в качестве нашего 4G и отлично провести время у моря», – сказал Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2.

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