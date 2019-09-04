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Tele2 первой предлагает пользователям протестировать 5G

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Tele2 продемонстрировала реальные пользовательские и бизнес-сценарии применения 5G в своей пилотной зоне в центре Москвы.

Владельцы смартфонов 5G с поддержкой миллиметрового диапазона (28 ГГц) могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson 8 августа на Тверской улице – от Кремля до Садового кольца. Чтобы узнать, работает ли смартфон на этих частотах, следует обратиться в службу поддержки Tele2 или во флагманский салон связи на Тверской улице. Специалисты Tele2 помогут тестерам зарегистрировать устройство в пилотной сети 5G.

С помощью технологий дополненной реальности (AR) Tele2 и Ericsson наглядно объясняют, как стандарт 5G оптимизирует городскую инфраструктуру, производство, транспортную отрасль и сельское хозяйство. Информация с сенсоров-датчиков передается на платформу интернета вещей, откуда поступает конечному потребителю – на планшет или в центр мониторинга города. Именно сети пятого поколения гарантируют высочайшую скорость и минимальную задержку передачи всех типов данных. Направляя планшет на объекты экспозиции, посетители 5G Hub Tele2 видят реализацию бизнес-кейсов в дополненной реальности. На базе 5G с помощью дронов можно мониторить критически важную инфраструктуру, перенаправлять транспортные потоки и онлайн наблюдать за работой промышленных механизмов. Среди представленных сценариев – контроль качества продукции, мелиорация парков и сельхозугодий, отслеживание логистики и сохранности грузов.

Tele2 в игровом формате демонстрирует разницу между 5G и 4G в дополненной реальности. Два смартфона подсоединены к Wi-Fi-роутеру 4G и Wi-Fi-терминалу 5G WNC. Игроки сражаются в виртуальный пинг-понг, используя вместо теннисных ракеток обычные смартфоны. Таким образом, ракетка является единственным физическим объектом в этой игре, а мяч, стол и сетка – элементами дополненной реальности. Ракетка-смартфон на базе 4G не позволяет игроку показать такую же быструю реакцию, как у спортсмена, которому доступны низкая задержка и высокая скорость 5G. Пользовательский кейс показывает, как новейшая технология расширяет возможности AR/VR. После массового запуска сетей 5G пользователи смогут играть со своих смартфонов где угодно – для этого не требуется ни больших площадей, ни специального оборудования.

Tele2 показывает посетителям 5G Hub на Тверской пиковую скорость около 2,1 Гбит/c и минимальное время задержки 9 мс. Результаты были достигнуты на инженерном смартфоне на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon с поддержкой диапазона 28 ГГц.

Оператор предлагает посетителям самим протестировать технологию 5G. Владельцы обычных смартфонов подключаются к сети 5G через портативные Wi-Fi-роутеры WNC. Таким образом, преимущества новейшей технологии могут оценить владельцы всех современных моделей смартфонов. Впоследствии Tele2 планирует сделать роутер WNC доступным для покупателей.

«Несмотря на высочайшую конкуренцию в сфере покорения 5G Tele2 первой на российском рынке запустила реальную сеть пятого поколения и показала конкретные значения скорости. Сегодня мы приступаем к новому этапу масштабного проекта 5G на своей сети. Отрасль изучает различные пути для коммерческого запуска 5G, и цель эксплуатации пилотной сети – исследовать возможности миллиметрового диапазона для развития технологии. Tele2 не ограничивается одним сценарием демонстрации, но предлагает пользователям разные варианты работы технологии: они могут оценить 5G на широкой линейке устройств. Мы также предлагаем клиентам, которые уже приобрели первые смартфоны 5G, проверить их в деле в пилотной зоне Tele2. Надеемся, что уже скоро инфраструктурные препятствия для массового запуска 5G будут преодолены, а преимущества технологии – реализованы в промышленных и бытовых сценариях. Пока же наша ультрасовременная сеть LTE способна удовлетворить все потребности абонентов по использованию цифровых сервисов», – заявил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Инженерный смартфон на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon и роутер WNC разработаны с использованием модема серии Snapdragon X50 5G Family. Это первая в мире серия мультирежимных модемов, совмещающая поддержку стандартов 5G/4G/3G/2G в одном чипе.

Помимо сплошного outdoor-покрытия в пилотной зоне, компания обеспечила indoor-покрытие во флагманском салоне на Тверской улице. Тестовая зона 5G запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA с использованием якорного диапазона Band7 LTE (2600МГц). Режим NSA позволяет развернуть 5G с использованием сетей LTE и упрощает внедрение новейшего стандарта на начальном этапе. Tele2 может проводить испытания в выделенных частотах до конца июля 2021 года.

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