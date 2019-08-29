  • 29 Август 2019
USD 16.08.2019 65.8907 +0.6875
USD ММВБ 22:21 66.5192  
EUR 16.08.2019 73.4550 +0.5513
EUR ММВБ 22:21 73.5092  
Нефть($) 29.08.2019 60.50 +0.10
Нефть(p) 29.08.2019 3986.39 +48.12

При поддержке банка «Санкт-Петербург» завершено строительство долгостроя ГК «Город»

Автор:


© Фото: spb.cian.ru

Темы дня

29 августа сдан в эксплуатацию последний корпус проблемного ЖК «Прибалтийский».

Банк «Санкт-Петербург» с сентября 2016 года осуществлял финансовую поддержку завершения строительства проблемных объектов обанкротившихся структур ГК «Город».

Банк выделил средства в объёме около 6,5 млрд рублей для завершения строительства жилья общей площадью 430 тыс. квадратных метров. На выделенные банком средства были достроены 5956 квартир в 13 жилых домах, оборудовано 2220 машиномест в паркингах. 29 августа сдан в эксплуатацию последний корпус проблемного ЖК «Прибалтийский».

Благодаря содействию банка дольщики ГК «Город» в ближайшее время смогут отметить новоселье в своих долгожданных квартирах.

«Банк «Санкт-Петербург» как городской банк не смог остаться в стороне от острой проблемной социальной ситуации, в которую попали тысячи обманутых дольщиков. Мы уверены, что с изменениями, которые сегодня уже внесены в систему регулирования строительной отрасли, такие проблемы больше не должны возникать. На рынке останутся только надёжные девелоперские компании, как те, с которыми наш банк работает на протяжении многих лет», – отметил председатель правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Память о подвиге: обелиск городу-герою Ленинграду на площади Восстания

    Как возводили один из главных монументов в центре Петербурга и почему его называют «штык в горле Невского проспекта».

    читать далее →

    Где послушать орган в Петербурге: семь церквей, храмов и соборов

    Орган – один из самых совершенных и сложных музыкальных инструментов, а органный концерт – это прекрасно. Послушать шедевры классиков можно в нескольких местах города на Неве. И не только по выходным.

    читать далее →

    Блюдо гурманов: где в Петербурге отведать устриц

    В Северной столице можно попробовать устрицы, которые будут не менее вкусными, чем в других странах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.08.19
    Что собой представляют вискозиметры?
    15.08.19
    Воздушные шары с логотипом в Москве как лучший метод заявить о своей компании
    14.08.19
    Защита от DDOS-атак для вашего бизнеса
    12.08.19
    Почему каждой женщине нужно делать УЗИ малого таза 1 раз в год
    08.08.19
    Lenovo, Huawei и другие производители смартфонов
    06.08.19
    Несколько слов о новой серии кабельных лотков производства «КМ-профиль» серии PLUS
    05.08.19
    Музыка – важная часть жизни человека
    31.07.19
    Функции трапа

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram