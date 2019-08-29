При поддержке банка «Санкт-Петербург» завершено строительство долгостроя ГК «Город»

Банк «Санкт-Петербург» с сентября 2016 года осуществлял финансовую поддержку завершения строительства проблемных объектов обанкротившихся структур ГК «Город».

Банк выделил средства в объёме около 6,5 млрд рублей для завершения строительства жилья общей площадью 430 тыс. квадратных метров. На выделенные банком средства были достроены 5956 квартир в 13 жилых домах, оборудовано 2220 машиномест в паркингах. 29 августа сдан в эксплуатацию последний корпус проблемного ЖК «Прибалтийский».

Благодаря содействию банка дольщики ГК «Город» в ближайшее время смогут отметить новоселье в своих долгожданных квартирах.

«Банк «Санкт-Петербург» как городской банк не смог остаться в стороне от острой проблемной социальной ситуации, в которую попали тысячи обманутых дольщиков. Мы уверены, что с изменениями, которые сегодня уже внесены в систему регулирования строительной отрасли, такие проблемы больше не должны возникать. На рынке останутся только надёжные девелоперские компании, как те, с которыми наш банк работает на протяжении многих лет», – отметил председатель правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев.