Банк «Санкт-Петербург» увеличил выручку основного бизнеса на 14%

Данные Консолидированной отчетности по МСФО за 1 полугодие 2019 года:

• Выручка основного бизнеса за 1 полугодие 2019 года выросла на 14.0% и составила 14.7 млрд рублей.

• Чистый комиссионный доход за 1 полугодие 2019 года составил 3.3 млрд рублей (+21.0% по сравнению с 1 полугодием 2018 года).

• Розничный кредитный портфель вырос с начала 2019 года на 11.4% и составил 94.0 млрд рублей.

• Летом 2019 года крупные рейтинговые агентства повысили рейтинги банка: Fitch до ‘BB’ с ‘BB-‘; Moody's до Ba3 с B1; АКРА до A (RU) с A- (RU).

Комментарии Александра Савельева, председателя правления банка: «Мы рады констатировать, что банк показывает серьезное увеличение выручки основного бизнеса, включая впечатляющий рост комиссионных доходов на 21%. Это главный результат полугодия. Кроме того, стабильность банка нашла отражение в повышении наших рейтингов крупнейшими рейтинговыми агентствами. Мы также актуализировали Стратегию, придав дополнительный фокус отношениям с корпоративными клиентами, дальнейшей цифровизации банка и усилению позиций ны рынке ВЭД. В рамках нового позиционирования в качестве банка двух столиц мы ставим себе агрессивные задачи по росту бизнеса в Москве: в малом и среднем сегменте – по транзакционному бизнесу, в крупном сегменте – по кредитованию».

31 июля 2019 года состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором было принято решение о приобретении размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций банка в количестве 12 000 000 штук по цене приобретения одной акции 53,5 рублей. Срок для подачи заявлений о продаже акций банка: с 6 сентября 2019 года по 7 октября 2019 года.

Также Наблюдательный совет утвердил корректировку Стратегии развития банка 2018-2020. В рамках утвержденного документа были определены дополнительные стратегические цели банка:

1. Стать лучшим частным банком для корпоративных клиентов в регионах присутствия.

2. Стать одним из лидеров рынка по доле онлайн-продаж и онлайн-операций, оставаясь наиболее эффективным цифровым классическим российским банком.

3. Стать одним из лидеров рынка по ВЭД.

Корректировка Стратегии предусматривает позиционирование банка в качестве банка двух столиц, что подразумевает активизацию работы на рынке Московского региона по направлению транзакционного бизнеса малого и среднего сегмента, а также с ростом объемов крупного корпоративного бизнеса с увеличением доли Москвы с 30 до 40% корпоративного кредитного портфеля банка.

Согласно рейтингу агентства Интерфакс, на 1 июля 2019 года банк занимает 15 место по объёму активов и 15 место по объёму депозитов населения среди российских банков. По состоянию на 1 июля 2019 года в банке обслуживается 2 150 000 физических лиц и 50 000 компаний; количество банковских карт, эмитированных банком, составляет 1 355 000; количество банкоматов – 802 ед. Количество пользователей интернет-банка превысило 1 198 000 человек.

Обзор финансовых результатов за 1 полугодие 2019 года

Чистый процентный доход за 1 полугодие 2019 года составил 11.1 млрд рублей (+7.3% по сравнению с 1 полугодием 2018 года). По сравнению с 1 полугодием 2018 года, объём процентных доходов выросли на 9.5%; основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов – 71.9%, которые выросли в течение 1 полугодия 2019 года на 11.8%. Процентные расходы выросли на 9.6%; в том числе расходы по срочным депозитам частных клиентов выросли на 19.5% (40.0% процентных расходов), расходы по срочным депозитам корпоративных клиентов выросли на 11.7% (21.2% процентных расходов). Чистая процентная маржа составила 3.6% (по итогам 1 полугодия 2018 года – 3.7%).

Чистый комиссионный доход за 1 полугодие 2019 года составил 3.3 млрд рублей, что выше результата 1 полугодия 2018 года на 21.0%. По сравнению с 1 полугодием 2018 года, прирост доходов от проведения расчётов с пластиковыми картами составил 12.6% (41.4% комиссионных доходов), прирост доходов от расчётно-кассового обслуживания – 10.9% (40.3% комиссионных доходов).

Убыток от операций на финансовых рынках за 1 полугодие 2019 года составил 0.1 млрд рублей (доход 1.8 млрд рублей за 1 полугодие 2018 года). Прибыль от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами составила 0,5 млрд рублей, потери от операций с ценными бумагами составили 0,6 млрд рублей.

Выручка за 1 полугодие 2019 года составила 14.8 млрд рублей (-4.4% по сравнению с 1 полугодием 2018 года).

Отношение издержек к доходам за 1 полугодие 2019 года составило 47.0% (43.1% за 1 полугодие 2018 года). Операционные расходы банка за 1 полугодие 2019 года составили 7.0 млрд рублей, увеличившись на 4.2% по сравнению с результатом за 1 полугодие 2018 года.

Чистая прибыль за 1 полугодие 2019 года составила 3.5 млрд рублей (-20.9% по сравнению с результатом за 1 полугодие 2018 года). Рентабельность капитала (ROАE) за 1 полугодие 2019 года составила 9.2% (12.4% в 1 полугодии 2018 года).

На 1 июля 2019 года активы банка составили 657.5 млрд рублей (-2.4% по сравнению с 1 января 2019 года).

Обязательства. На 1 июля 2019 года объем средств клиентов составил 399.8 млрд рублей (-3.6% по сравнению с 1 января 2019 года). На 1 июля 2019 года 62.1% средств клиентов составили средства физических лиц, 37.9% – средства корпоративных клиентов. Объем средств физических лиц снизился по сравнению с 1 января 2019 года на 0.3% и составил 248.4 млрд рублей, объём средств юридических лиц снизился за 1 полугодие 2019 года на 8.6% до 151.4 млрд рублей.

Капитал. На 1 июля 2019 года собственные средства банка составили 76.7 млрд рублей (+1.4% по сравнению с 1 января 2019 года). Капитал банка составил 92.6 млрд рублей (+0.9% по сравнению с 1 января 2019 года). По состоянию на 1 июля 2019 года достаточность капитала банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 17.6%, в том числе достаточность капитала первого уровня – 13.8%.

На 1 июля 2019 года кредитный портфель до вычета резервов составил 365.7 млрд рублей (-2.6% по сравнению с 1 января 2019 года). 72.9% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 27.1% – кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель снизился с начала года на 6.6% и составил 266.6 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 10.4% и составил 99.0 млрд рублей, в т.ч. ипотечные кредиты за 1 полугодие 2019 года выросли на 9.0%, потребительские выросли на 13.7%, кредиты на приобретение автомобилей выросли на 19.1%.

Качество кредитного портфеля. На 1 июля 2019 года доля проблемной задолженности составила 10.4% (10.8% на 1 января 2019 года). Уровень резерва под обесценение кредитов составил 9.9% (9.7% на 1 января 2019 года). За 1 полугодие 2019 года отчисления в резервы составили 3.2 млрд рублей. Объём списаний за 1 полугодие 2019 года составил 4.1 млрд рублей.

Финансовую отчётность по МСФО за 1 полугодие 2019 года вы можете найти на сайте: https://www.bspb.ru/investors/financial-statements/IFRS/