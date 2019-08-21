Tele2 предложила петербуржцам 40 ГБ интернет-трафика по другим правилам

Новые клиенты оператора, подключив тарифный план «Мой онлайн» в салонах связи или интернет-магазине Tele2 в Петербурге, смогут в течение 14 дней протестировать качество голосовых услуг и скоростного мобильного интернета оператора. Если клиентов не удовлетворит качество связи, Tele2 вернет им средства в размере оплаченной абонентской платы. Пользователю достаточно в течение 14 дней в салоне оператора написать заявление на расторжение договора и заполнить анкету, указав причину расторжения. Акция действует с 21 августа по 24 сентября 2019 года. Подробности акции – на сайте проекта.

В Петербурге и Ленобласти новым клиентам оператора на тарифе «Мой онлайн» за 350 рублей в месяц доступны 40 ГБ мобильного интернета и 400 минут для звонков на номера домашнего региона. Тарифный план включает безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам, возможность переноса остатков неизрасходованных в прошлом месяце услуг на следующий месяц. Абоненты также могут бесплатно делиться гигабайтами с другими клиентами Tele2 по всей стране и пользоваться SOS-пакетом (доступом к WhatsApp и сервисам «Яндекс Карты», «Яндекс Транспорт» и «Яндекс Навигатор») даже при отрицательном балансе.

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: «В рамках крупного инвестиционного проекта компания Tele2 провела действительно масштабные работы по развитию инфраструктуры связи в Петербурге и во всех районах Ленобласти. До нас никто еще не запускал такое количество базовых станций за столь короткий срок. Мы не только расширили зону охвата, но и существенно повысили качество связи: почти в 2 раза увеличили скорость мобильного интернета. В салонах связи, во время акций в районах области мы получаем позитивный отклик от абонентов, фиксируем положительный баланс по MNP. Мы уверены в качестве наших услуг связи. Готовы доказать это всем желающим. Новая акция – отличная возможность лично в этом убедиться».

В 2018-2019 годах компания Tele2 инвестировала в развитие сетевой инфраструктуры в Петербурге и районах Ленобласти более 2,3 млрд рублей. В результате исследования Роскомнадзора, которое проводилось в Петербурге с апреля по июнь 2019 года, Tele2 стал лучшим оператором по доставке SMS, а также по качеству голосовых услуг, получив наименьший показатель обрывов вызовов и доли неуспешных попыток соединения. Tele2 также вошла в тройку лидеров по параметру средней скорости передачи данных.