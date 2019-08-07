  • 8 Август 2019
USD 14.06.2019 64.6314 0.1156
USD ММВБ 00:05 65.1860  
EUR 14.06.2019 73.0141 -0.0307
EUR ММВБ 00:05 72.9966  
Нефть($) 07.08.2019 57.39 2.60
Нефть(p) 07.08.2019 3709.20 +174.38

Онлайн-продажи SIM-карт Tele2 выросли на треть

Автор:


© Фото: РИА «Новости»

Темы дня

Лидером по количеству SIM-карт, заказанных онлайн, ожидаемо стал столичный регион. Второе место занял Петербург.

Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы сегмента электронной коммерции в первом полугодии 2019 года. Оператор отмечает все большую популярность цифровых способов подключения новых абонентов: рост продаж SIM-карт онлайн составил 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Tele2 продолжает активно развивать направление электронной коммерции. Лидером по количеству SIM-карт, заказанных онлайн, ожидаемо стал столичный регион. Это легко объясняется долей проникновения интернета и высокой концентрацией опытных интернет-покупателей в Москве. Второе место занял Петербург. В пятерку регионов-лидеров вошли Воронеж, Челябинск и Красноярск.

Оператор проанализировал, в каких регионах быстрее растет популярность цифровых подключений. Наибольшую динамику прироста продаж SIM-карт в первом полугодии 2019 года – 108% – показала Псковская область. Вторым регионом списка с 99% прироста стал Тамбов. Третью строчку рейтинга делят Омск и Тула – в этих регионах продажи увеличились на 78%. На четвертом месте расположился Петербург с результатом в 77%. Пятую строчку занимает Ростов-на-Дону – в этом регионе электронные продажи выросли на 67% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Аналогичный показатель в Москве равен 48%.

При заказе SIM-карты большинство абонентов Tele2 выбирает тарифные планы «Мой онлайн» и «Мой разговор»: им отдают предпочтение 44% онлайн-покупателей. Получить свой заказ клиенты могут в любой из более 4 200 точек продаж по всей стране или с помощью курьерской доставки в 125 населенных пунктах.

По итогам первого полугодия 2019 года Tele2 снова отметила рост популярности смартфона как основного устройства для онлайн-шопинга. За год доля клиентов, которые оформили заказ на подключение к услугам оператора с мобильного устройства, выросла до 34%.

Самыми активными онлайн-покупателями стали люди от 25 до 34 лет – их доля составила 39% посетителей сайта Tele2. Следом идут возрастные группы 35-44 года и 45-54 года (26% и 13% трафика соответственно). При этом аудитория 18-24 лет расположилась на четвертом месте рейтинга с отрывом всего на 1% – на них пришлось 12% трафика. Доли мужчин и женщин в числе цифровых клиентов Tele2 практически равны: 54% и 46% соответственно.

Михаил Голубев, директор по электронной коммерции Tele2: «Мы развиваем бизнес в русле единой коммуникационной платформы «Другие правила», и сегмент электронной коммерции не исключение. В приоритете стратегии продаж и клиентского сервиса Tele2 – бесшовные и непрерывные коммуникации с абонентами, что повышает роль цифровых точек контакта. Все больше пользователей выбирают для подключения к нашим услугам интерфейсы самообслуживания, поэтому Tele2 технологически совершенствует и автоматизирует процессы. Сосредоточиться на этом нам позволяют сильный бренд и уникальные продукты, которые способствуют росту онлайн-продаж».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Самый центральный в Петербурге: история Итальянского моста через канал Грибоедова

    Почему Итальянский мост стал прорывом, сколько мог стоить проход по нему и откуда взялось название переправы.

    читать далее →

    Где в Петербурге подают крабов

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места города на Неве, где можно попробовать крабов в любом виде и другие морепродукты.

    читать далее →

    Необычные места в Петербурге, где можно послушать музыку

    Выступление струнного оркестра среди цветущих пионов, диско в тропиках, шедевры классиков в космосе – недорого и с шикарной атмосферой.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Первый многоэтажный магазин в России: история универмага «У Красного моста»

    Обслуживание императорской семьи, работа в качестве филиала Центральной швейной фабрики и Au Pont Rouge – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, каким в прошлом был один из главных магазинов Северной столицы с товарами премиум-класса.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.08.19
    Несколько слов о новой серии кабельных лотков производства «КМ-профиль» серии PLUS
    05.08.19
    Музыка – важная часть жизни человека
    31.07.19
    Функции трапа
    31.07.19
    Функции дренажного колодца
    30.07.19
    Назначение дренажного колодца
    30.07.19
    Положительные свойства пластиковых окон
    26.07.19
    Приписное свидетельство: особенности получения документа
    25.07.19
    Строительство домов из бруса «под ключ»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram