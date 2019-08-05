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Чистая прибыль Tele2 продолжает рост: во II квартале 2019 года она составила 1,4 млрд рублей

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© Фото: Михаил Воскресенский / РИА «Новости»

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Tele2 расширила своё географическое присутствие и теперь работает в 67 регионах России.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за II квартал 2019 года.

Во II квартале 2019 года компания достигла следующих основных финансовых показателей:

• Выручка выросла на 12,7% в сравнении со II кварталом 2018 года и достигла 39,7 млрд рублей.

• Показатель EBITDA составил 15,5 млрд рублей − увеличился на 41,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

• Показатель рентабельности EBITDA достиг 39,2%, увеличившись на 7,9 п. п. по сравнению со II кварталом 2018 года.

• Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 32,8% и достиг значения 2,2.

• Чистая прибыль Tele2 составила 1,4 млрд рублей.

Во II квартале 2019 года Tele2 продолжила улучшать показатели качества абонентской базы:

• Квартальный отток оператора составил 7,6%, демонстрируя улучшение показателя относительно аналогичного периода прошлого года.

• Количество активных пользователей мобильного интернета во II квартале 2019 года выросло на 52% по сравнению со II кварталом 2018 года.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2: «Второй квартал стал важным периодом для компании: Tele2 расширила своё географическое присутствие и теперь работает в 67 регионах страны. Запустив сеть в Ярославской и Ивановской областях, мы завершили проект по обеспечению качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом жителей всех регионов Центральной России. Мы продолжаем успешно воплощать стратегию «Другие правила» и первыми выводить на рынок уникальные сервисы, которые делают жизнь наших клиентов комфортнее. Во втором квартале мы запустили «умный» тариф и видим, что у абонентов он пользуется высоким спросом. «Другие правила» выделяют Tele2 среди других игроков на высококонкурентном рынке, обеспечивают компании высокий уровень доверия клиентов и стабильно низкий отток, а также позволяют уверенно двигаться к достижению намеченных целей».

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