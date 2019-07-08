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Абоненты Tele2 уезжают за город и уходят в онлайн

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© Фото: Instagram / @alex.mazurov

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Мобильный оператор Tele2 проанализировал на основе технологии big data активность петербургских клиентов на популярных загородных направлениях.

По данным за май и июнь 2019 году абоненты Tele2 в Курортном и Всеволожском районах на 20% больше используют дата-трафик на выходных в сравнении с будними днями. В целом только за май абоненты скачали в пригородах 1,5 Пб. Примерно столько могут весить 10 млрд фотографий на Facebook.

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При этом петербуржцы на выходных меньше разговаривают по телефону. Во всех пригородах Северной столицы число звонков снижается в выходные. В воскресенье показатель падает на 10-20% относительно будних дней. В выходные число входящих звонков в 2 раза больше, чем исходящих. Рост исходящих звонков зафиксирован только в Гатчине 14-15 июня, что связано с проходившим в Гатчинском парке фестивалем «Джазовые выходные».

Мобильный интернет-трафик в выходные вырастает на федеральных автомобильных трассах. Больше всего трафика зафиксировано на базовых станциях вдоль Выборгского шоссе, а также на трассе «Скандинавия», которые ведут в Курортный район, Выборг и к границе Финляндии. Другое популярное направление – Приозерское шоссе, по которому петербуржцы добираются до Ладожского озера. Менее загружена федеральная трасса М-10, ведущая через Новгород в Москву.

В рамках крупного инвестиционного проекта компания Tele2 провела работы по развитию инфраструктуры связи во всех районах Ленобласти, благодаря чему расширена зона покрытия сети и более чем в полтора раза увеличена скорость мобильного интернета. По данным Роскомнадзора, который с апреля по июнь 2019 года проводил замеры качества мобильных услуг четырех операторов связи в Петербурге и пригородах, Tele2 показала лучшие результаты по голосовым вызовам и доставке SMS.

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