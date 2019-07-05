Tele2 расширила розницу на Северо-Западе

Tele2 подвела итоги развития розничной сети на Северо-Западе. За первое полугодие 2019 года компания значительно расширила сеть салонов, спектры дополнительных услуг и открыла три новых кофейни в партнерстве с Cofix, Coffeе Like и One Price Coffee.

В 2019 году Tele2 открыла на Северо-Западе 35 салонов и фирменных модулей, из них 27 точек в Петербурге и Ленобласти в том числе в отдаленных районах таких как Подпорожье.

Вместе с этим новые салоны заработали в Архангельске, Великом Новгороде, Калининграде, Мурманске, Петрозаводске. В этих регионах на салоны приходится 57% продаж. Кроме того, оператор продолжает расширять альтернативные каналы продаж. К ним относят, в частности, прикассовые зоны в продовольственных магазинах. В сельской местности подобный формат – удобный способ получить услугу мобильной связи. В июне таких точек насчитывалось более 6 000.

При развитии сети салонов связи Tele2 делает упор на многофункциональность. Посетители могут получить стандартный пакет телеком-услуг, а также дополнить его различными сервисами мобильной коммерции. За 6 месяцев в Северо-Западном регионе на 31% увеличилась доля салонов и модулей, в которых можно совершить денежные переводы или купить билеты на самолет и поезд.

В половине салонов Петербурга можно приобрести кредитную карту «Совесть», которая предоставляет рассрочку без уплаты процентов. В большинстве салонов доступны товары в кредит. Во всех салонах можно установить на гаджеты необходимые приложения и антивирусные программы, подписаться на онлайн-кинотеатр, оформить страховку.

Tele2 продолжает интеграцию услуг связи своего партнера – компании «Ростелеком». Во всех салонах Tele2 в Северной столице можно получить широкий спектр цифровых услуг для дома: оставить заявку на подключение интернета по оптоволоконной линии со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с и онлайн-телевидения, приобрести камеры для видеонаблюдения. Сервисы «Ростелекома» также стали доступны в салонах Архангельска и Калининграда.

В Петербурге в 2019 году оператор запустил 3 новых салонов связи, совмещенных с кофейнями Cofix, Coffeе Like и One Price Coffee. На территории этих салонов можно подключить услуги Tele2 и выпить кофе. Формат сотрудничества с HoReCa позволяет в среднем на 20% увеличивать выручку точки продажи оператора.