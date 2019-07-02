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Samsung и Apple занимают лидирующие позиции в сети Tele2 Петербурга и Ленобласти

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© Фото: Instagram / @idbronskiy

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Китайские бренды представлены только Xiaomi Redmi 4X.

Tele2 определила смартфоны, которые чаще всего выбирают абоненты в Петербурге и Ленобласти. Наиболее востребованы модели Samsung и Apple. В топ-10 популярных смартфонов вошло пять моделей Apple: iPhone 7, 6S, SE, 6 и 5S. От компании Samsung в десятку попали четыре модели: Galaxy A5, Galaxy J3, Galaxy J2, Galaxy J1.

Китайские бренды представлены только Xiaomi Redmi 4X. Модели брендов Huawei и Honor, которые полгода назад занимали пять позиций среди десяти самых востребованных у петербуржцев гаджетов, на этот раз в топ рейтинга не попали.

Больше всего интернет-трафика в сети Tele2 в Петербурге и Ленобласти потребляют владельцы смартфонов Apple. В среднем обладатель iPhone 7 скачивает на 21% больше трафика, чем владелец Samsung Galaxy A5. Среди обладателей смартфонов Samsung пользователи именно этой модели больше всех пользуются интернетом.

В целом смартфонами компании Samsung пользуется 25% клиентов Tele2 в Петербурге и Ленобласти, доля брендов Xiaomi и Apple – 15% и 14% соответственно. Бренды Huawei и Honor закрепились на четвертом месте, заняв 12%.

Как показал анализ за год существенно вырос размер смартфонов: в мае 2019 доля смартфонов с диагональю более 5,5 дюймов составила 36%, в то время как год назад моделей с таким размером экрана насчитывалось 15%. В целом на Северо-Западе доля смартфонов с поддержкой 4G-сетей достигла 77%, тогда как в прошлом году этот показатель равнялся 57%.

За год в сети Tele2 интернет-трафик в Петербурге и Ленобласти вырос на 93%. Компания учитывает стабильный рост трафика и опережающими темпами развивает инфраструктуру связи в регионе. По результатам исследования Роскомнадзора, Tele2 в Петербурге стал лучшим оператором по качеству голосовых вызовов и доставки SMS.

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