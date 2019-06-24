Tele2 лидирует по качеству голосовых вызовов и доставки SMS в Петербурге и пригородах

Tele2 показала лучшие результаты в исследовании Роскомнадзора по качеству голосовых вызовов и доставки SMS в Петербурге.

С апреля по июнь 2019 года Роскомнадзор проводил замеры качества мобильных услуг четырех операторов связи в Петербурге, а также в его внутригородских муниципальных образованиях (Ломоносове, Петергофе, Пушкине, Кронштадте, Павловске). Специалисты ведомства оценивали качество голосового соединения, передачи SMS и скорость приема и передачи данных.

В результате исследования в Северной столице Tele2 стал лучшим оператором по качеству голосовых услуг, получив наименьший показатель обрывов вызовов (0,2%) и доли неуспешных попыток соединения (0,6%). Кроме того, компания по доли недоставленных SMS продемонстрировала лучший результат – всего 1,1%. Tele2 также вошла в тройку лидеров по параметру средней скорости передачи данных, показав результат в 6,8 Мбит/с.