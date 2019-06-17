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Tele2 запускает социальный тариф

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© Фото: Tele2

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Новый тариф для льготных категорий граждан с 3 Гб мобильного интернета и безлимитным «ВКонтакте» и WhatsApp стоит всего лишь 120 рублей в месяц.

Tele2 запустила новый тарифный план «Социальный». Он предназначен для клиентов, нуждающихся в социальной поддержке. Тариф отличает выгодная цена, оптимальный пакет услуг и возможность оставаться на связи даже при отрицательном балансе благодаря «SOS-пакету».

Новый тарифный план «Социальный» ориентирован на льготные категории граждан: пенсионеров и людей с инвалидностью. Также тариф доступен для подключения военнослужащим.

Пользователю нового тарифа доступно 3 Гб мобильного интернета и 100 SMS. В пакет также входит 100 минут на звонки внутри сети по России и на номера других операторов в регионе. При этом вызовы на номера Tele2 домашнего региона безлимитны и не расходуют пакет минут. В Петербурге и Ленинградской области абонентская плата составит 120 рублей в месяц.

Абонентам тарифного плана «Социальный» доступны дополнительные опции. Они предоставляют бесплатный безлимитный доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджерам WhatsApp, Viber и «ТамТам». Абоненты могут без ограничений пользоваться услугами навигации «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт».

При нулевом и отрицательном балансе на тарифе автоматически и бесплатно активируется услуга «SOS-пакет», которая обеспечивает доступ к WhatsApp и сервисам навигации. «SOS-пакет» действует как в домашнем регионе, так и в поездках по России.

Пользователям тарифного плана доступны выгодные условия в поездках по стране: все входящие звонки и исходящие вызовы на номера Tele2 региона пребывания бесплатны. При этом интернет-трафик в поездках по России расходуется из пакета. Подключиться к новому тарифному плану можно в салоне связи оператора.

Подробная информация о параметрах тарифа доступна в салонах Tele2 и на сайте.

«Tele2 не только предоставляет качественные телеком-услуги, но и стремится обеспечить мобильной связью максимальное число жителей России. Мы постоянно анализируем потребности абонентов и расширяем линейку продуктовых предложений, формируя выгодные и простые условия для каждого сегмента пользователей наших услуг. Новый тариф «Социальный» учитывает запросы льготных категорий клиентов и сохраняет большинство наших флагманских опций. При этом позиция Tele2 остается неизменной: мы по-прежнему гарантируем абонентам оптимальное соотношение цены и качества. А как социально ответственный оператор мы намерены внести вклад в сокращение цифрового неравенства и повышение доступности услуг связи для населения», – сказал Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2.

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