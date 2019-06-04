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Tele2 увеличила количество абонентов в М2М-сегменте в Петербурге в 4 раза

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© Фото: Tele2

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Среднее потребление интернет-трафика на одно устройство в Петербурге увеличилось в 14 раз.

Tele2 зафиксировала существенный рост бизнес-показателей в М2М-сегменте на Северо-Западе по итогам I квартала 2019 года. Количество абонентских устройств, подключенных к тарифам M2M, выросло в 2,7 раз, при этом рекордсменом по приросту стал Петербург, где количество подключений выросло более чем в 4 раза.

Tele2 продолжает наращивать коммерческий потенциал М2М-сегмента на Северо-Западе. Среднее потребление интернет-трафика на одно устройство увеличилось в 11,5 раза, а в Петербурге более чем в 14 раз. Количество бизнес-абонентов Tele2, использующих тарифы М2М по макрорегиону увеличилось в 1,6 раз, при этом рекордсменами по приросту стали Калининград и Вологда, где абонентская база М2М выросла в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Tele2 предлагает пакетные тарифы с большим объемом включенного интернет-трафика. Они востребованы для высокотехнологичных устройств, требующих передачи больших объемов данных, таких как системы «умного дома», видеонаблюдения и геопозиционирования.

Виктория Байрамова, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: «Одним из наиболее быстрорастущих направлений в рамках работы с корпоративными клиентами является М2М-сегмент. Мы продолжаем укреплять в нем свои позиции, о чем свидетельствуют ключевые операционные показатели. Отмечу, что объем скачанного трафика на Северо-Западе в первом квартале 2019 года вырос в 18 раз, при этом в Петербурге более чем в 23 раза. Петрозаводск и Мурманск также показали положительную динамику, трафик вырос более в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Преимуществами межмашинных тарифов являются прозрачность условий, вариативность пакетов включенного в них трафика и отсутствие дополнительных сервисов, влияющих на ценообразование».

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