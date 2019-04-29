Tele2 первой в России запустила eSIM

Мобильный оператор Tele2 в рамках «Других правил» первым из «большой четверки» внедрил eSIM на своей сети. Компания предлагает всем клиентам протестировать новое решение. Проект Tele2 по использованию eSIM полностью отвечает требованиям безопасности и законодательства РФ в области оказания услуг связи.

Tele2 предлагает как своим клиентам, так и абонентам «большой тройки» стать первыми пользователями eSIM. Оператор запустил технологию в опытно-коммерческую эксплуатацию, и уже сегодня абоненты смогут протестировать новый функционал на своих устройствах. Решение eSIM улучшает качество клиентского сервиса, ускоряет процесс обслуживания и расширяет возможности абонентских устройств для их владельцев. Технология позволяет использовать дополнительную SIM-карту в устройствах с поддержкой eSIM.

Tele2 внедряла eSIM в два этапа. Сначала оператор протестировал «электронную» SIM-карту на группе сотрудников. После успешных испытаний компания предложила попробовать это высокотехнологичное решение всем клиентам «большой четверки», кто имеет абонентские устройства с поддержкой eSIM. В рамках пилотного запуска Tele2 разработала бизнес-процессы обслуживания и обеспечила eSIM свои салоны в Москве и области. Первые «электронные» SIM-карты уже появились во флагманских салонах оператора. Полный список магазинов, участвующих в пилоте, будет доступен на сайте Tele2. Всего пилотный проект охватит 88 монобрендов, которые Tele2 выбрала на основе технологий big data. Компания проанализировала концентрацию абонентских устройств с поддержкой eSIM вблизи точек продаж и определила оптимальные для пилота.

Компания реализует поддержку технологии в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области безопасности. Все клиенты, желающие стать первыми пользователями eSIM в России, должны обратиться в салон Tele2 с паспортом и получить QR-код, то есть «электронную» SIM-карту. Пользователь через настройки своего устройства выбирает пункт «Добавить SIM-карту» и сканирует QR-код. Программное обеспечение смартфона добавляет профиль и регистрирует абонента в сети Tele2. Впоследствии оператор планирует расширить возможности предоставления доступа к QR-коду через личный кабинет абонента и в иных цифровых точках контакта.

«Запуск eSIM – это инновационный и смелый шаг для улучшения клиентского сервиса. Мы предлагаем нашим клиентам и абонентам других операторов стать первыми пользователями eSIM в нашей стране. Они получат доступ к самой передовой технологии в области SIM-решений и легко превратят свой iPhone в двухсимочный смартфон. Любители часов Samsung смогут полноценно использовать их с eSIM на нашей сети. У абонентов других операторов будет шанс, не меняя сеть, попробовать преимущества "Других правил" Tele2. При развитии наших каналов обслуживания и с помощью eSIM мы позволим клиентам ощутить все удобства технологии на полную мощь. Это прежде всего возможность подключения к нашей сети без привязки к точке продаж и иные сценарии гибкого обслуживания на базе digital-систем», – сказал Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2, отметил, что eSIM дает массу экономических преимуществ по сравнению с физической SIM.

«Важно, что eSIM, реализованная нами, обеспечивает безопасность и целостность передачи данных при идентификации абонента. На начальном этапе количество "электронных" SIM-карт ограничено, но налаженные процессы позволят нам оперативно увеличить необходимый запас и избежать дефицита. Помимо развития eSIM, мы создаем "универсальную SIM-карту". Благодаря ей мы сможем более быстро и гибко обслуживать наших клиентов по "другим правилам" и гарантировать новое качество сервиса в салонах продаж Tele2. Мы уже ведем работу в этом направлении и консультируемся с соответствующими ведомствами и государственными структурами РФ для быстрого внедрения наших задумок», – отметил он.