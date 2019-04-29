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Tele2 предлагает петербуржцам бесплатно протестировать связь

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© Фото: Tele2

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Новые абоненты смогут пользоваться связью со скидкой, если останутся довольны качеством.

Tele2 предлагает новым абонентам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области бесплатно протестировать качество связи и мобильного интернета на тарифе «Мой онлайн».

При подключении к Tele2 до 30 июня 2019 года компания предлагает новым клиентам бесплатно тестировать связь на тарифе «Мой онлайн» в течение 14 дней. Если абонент доволен качеством, он может внести 50% от абонентской платы, установленной для тарифа, и продолжить пользоваться услугами Tele2.

Пользователи тарифного плана «Мой онлайн» за 350 рублей в месяц получают пакет из 400 минут для звонков на другие мобильные номера региона и 40 Гб мобильного интернет-трафика. Клиентам доступны неограниченные звонки на номера Tele2 России, которые не расходуют основной пакет минут, и безлимитный доступ к социальным сетям Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджерам WhatsApp, Viber и «ТамТам».

В тарифе «Мой онлайн» можно переносить остатки неиспользуемых минут и трафика на следующий расчетный период и делиться интернет-трафиком с друзьями и близкими или с любыми другими абонентами Tele2. Если на счете недостаточно средств, автоматически включается услуга «SOS-пакет», которая позволяет бесплатно пользоваться мессенджером WhatsApp и навигационными приложениями «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Транспорт».

«Tele2 строит сеть в Петербурге и Ленобласти беспрецедентными темпами. Работы по развитию инфраструктуры связи проведены по всем районам области, зону покрытия и скорость интернета увеличили в 350 населённых пунктах. Мы уверены в качестве нашей связи и смело предлагаем всем жителям региона лично в этом убедиться. Бесплатная связь на две недели на самом универсальном нашем тарифе – отличная возможность проверить мои слова. К тому же, майские выходные – время поездок загород и можно будет протестировать инфраструктуру оператора в самых отдаленных местностях», – сказал Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2.

 

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