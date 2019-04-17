Суд закрыл петербургский детский сад № 53 из-за массового отравления малышей

Красногвардейский районный суд Петербурга закрыл на месяц детский сад № 53 после вспышки кишечной инфекции. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Таков итог истории с массовым отравлением детсадовцев в Красногвардейском районе Петербурга. Районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности ГБДОУ ДС №53 за совершение правонарушения, а сам сад в судебном порядке закрыли на месяц. Представитель детского учреждения в ходе заседания отрицать свою вину не стала.

Отравились 57 человек, причем 21 ребенок был госпитализирован. Клинически заболевания протекали в виде гастроэнтеритов и энтероколитов, при этом многим сотрудникам и детям медики поставили диагноз «сальмонеллез».

По версии следствия, причиной вспышки заболевания стала антисанитария в пищеблоке учреждения. После проверки стало ясно, что должным образом не проводилась уборка, в том числе и часто загрязняющихся поверхностей. В горячем цехе оборудование содержалось в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, были нарушены технологии приготовления блюд, сырая и готовая продукция хранились в непосредственной близости. Также была нарушена обработка яиц.

И это далеко не первый случай детских массовых отравлений в городе и области. В прошлом году 35 малышей из детского сада №111 Невского района заразились шигеллой. Всем детям понадобилась госпитализация. По факту масштабного инфицирования городская прокуратура провела проверку и нашла нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства сотрудниками детского сада. Тогда Роспотребнадзор приостановил деятельность учреждения на 30 суток, а прокуратура возбудила уголовное дело.

Нарушения требований СаНПиНа при организации питания стали причиной заражения сальмонеллезом 17 детей в саду № 46 Пушкинского района. Халатное отношение к соблюдению эпидемиологических правил сотрудниками дошкольного учреждения № 26 Курортного района привело к тому, что во всех помещениях пищеблока бегали тараканы.

Пока детей Петербурга кормят некачественной пищей в условиях антисанитарии, фирмы, занимающиеся обеспечением питания, продолжают работать, как ни в чем не бывало. Вспомнить только картельный сговор трех поставщиков – АО «Фирма Флоридан», ООО «Воскресенье» и АО «КСП Василеостровского района», который в прошлом году обнаружило региональная ФАС. В результате их деятельности с 2015 по 2017 год сфера детского питания не досчиталась 52 млн рублей.

Проблема небезопасного питания в детсадах и школах Петербурга пока что остается неразрешимой. Эксперты полагают, что добиться улучшений возможно только с помощью кардинальных перемен и комплексного устранения нарушений на всех этапах организации питания. Постоянная госпитализация детей не заставляет нынешних петербургских организаторов питания принимать действия по улучшению качества пищи в образовательных учреждениях.