Депутаты петербургского ЗакСа обсудили детское питание

Депутаты Законодательного собрания Петербурга заслушали ежегодный отчет омбудсмена Светланы Агапитовой и утвердили ряд документов, касающихся благополучия детей.

Одной из актуальных тем для обсуждения стала ситуация с социальным питанием в Красносельском районе. Как отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, случай очень странный, с ним следует тщательно разобраться.

«Социальное питание в детских садах и яслях, школах, гимназиях, колледжах – важнейшая тема, от этого зависит здоровье детей, будущего нашей страны», – подчеркнул он важность вопроса.

Ранее в дошкольных и образовательных учреждениях Красносельского района питание обеспечивалось силами ОАО «Комбинат социального питания». Более 300 квалифицированных поваров предприятия почти 30 лет кормили школьников. Однако в прошлом году тендер неожиданно выиграла фирма ООО «СПб Спец Строй», не имеющая не только опыта организации питания, но и поваров в штате.

В конце 2018 года сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора обнаружили, что в нескольких школах, обслуживаемых этой фирмой, детей кормят фальсифицированной молочной продукцией. Кроме того, в ходе проверок установлено, что в конкурсную документацию были включены условия, ограничивающие участие других претендентов, что ставит под сомнение законность выигрыша ООО «СПб Спец Строй» в торгах.

Ситуация для Петербурга не новая. Поставщики продуктов постоянно вступают в сговоры и прибегают к мошенническим схемам, чтобы поделить прибыльный рынок социального питания. Как рассказали активисты ОНФ, чаще всего используется схема сговора «Таран» и ее модификации. Именно ее использовали четыре компании, участвовавшие в торгах по Приморскому району, где большинство контрактов получила АО «Фирма Флоридан».

Много нарушений конкурсных процедур выявлено также в Адмиралтейском и Выборгском районе. Эксперты, анализировавшие закупочную деятельность, рассказывают, что сфера питания фактически территориально поделена между несколькими аффилированными фирмами, постоянно получающими контракты.

Участники сговоров завышают стоимость услуг по организации питания до 200%, однако качество поставляемой пищи и квалификация работников у таких фирм самые нижайшие, что неизбежно приводит к вспышкам отравлений и кишечных инфекций. Так, в прошлом году около 20 детсадовцев в Шушарах заразилось сальмонеллезом через некачественные яйца.

По словам экспертов, в регионах проблема с социальным питанием еще острее, чем в Петербурге. В Тюменской области детям на обед дали всего два куска колбасы с чаем, так как повар комбината не смогла правильно сварить вареники и решила таким образом компенсировать прием пищи. Школьник из Зауралья выловил в своем супе чудовище с щупальцами, в котором эксперты опознали часть коровьей губы. В Архангельске школьники массово переходят на домашнее обучение из-за вспышки кишечной инфекции.

Проблемы с социальным питанием пытаются решить на федеральном уровне. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов предложил создать специальный орган для надзора за качеством школьного питания – Школпитнадзор. Идея вызвала споры. Советник министра сельского хозяйства РФ Владимир Чернигов считает, что подобных контролирующих госорганов в стране итак уже слишком много.