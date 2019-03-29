  • 30 Март 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 64.8691  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 73.0000  
Нефть($) 29.03.2019 67.64 +0.54
Нефть(p) 29.03.2019 4470.45 +42.44

Депутаты петербургского ЗакСа обсудили детское питание

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

На заседании Законодательного собрания обсудили случай с питанием учащихся Красносельского района. Конкурс на поставки выиграла компания, у которой в штате нет ни одного повара.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга заслушали ежегодный отчет омбудсмена Светланы Агапитовой и утвердили ряд документов, касающихся благополучия детей.

Одной из актуальных тем для обсуждения стала ситуация с социальным питанием в Красносельском районе. Как отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, случай очень странный, с ним следует тщательно разобраться.

«Социальное питание в детских садах и яслях, школах, гимназиях, колледжах – важнейшая тема, от этого зависит здоровье детей, будущего нашей страны», – подчеркнул он важность вопроса.

Ранее в дошкольных и образовательных учреждениях Красносельского района питание обеспечивалось силами ОАО «Комбинат социального питания». Более 300 квалифицированных поваров предприятия почти 30 лет кормили школьников. Однако в прошлом году тендер неожиданно выиграла фирма ООО «СПб Спец Строй», не имеющая не только опыта организации питания, но и поваров в штате.

В конце 2018 года сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора обнаружили, что в нескольких школах, обслуживаемых этой фирмой, детей кормят фальсифицированной молочной продукцией. Кроме того, в ходе проверок установлено, что в конкурсную документацию были включены условия, ограничивающие участие других претендентов, что ставит под сомнение законность выигрыша ООО «СПб Спец Строй» в торгах.

Ситуация для Петербурга не новая. Поставщики продуктов постоянно вступают в сговоры и прибегают к мошенническим схемам, чтобы поделить прибыльный рынок социального питания. Как рассказали активисты ОНФ, чаще всего используется схема сговора «Таран» и ее модификации. Именно ее использовали четыре компании, участвовавшие в торгах по Приморскому району, где большинство контрактов получила АО «Фирма Флоридан».

Много нарушений конкурсных процедур выявлено также в Адмиралтейском и Выборгском районе. Эксперты, анализировавшие закупочную деятельность, рассказывают, что сфера питания фактически территориально поделена между несколькими аффилированными фирмами, постоянно получающими контракты.

Участники сговоров завышают стоимость услуг по организации питания до 200%, однако качество поставляемой пищи и квалификация работников у таких фирм самые нижайшие, что неизбежно приводит к вспышкам отравлений и кишечных инфекций. Так, в прошлом году около 20 детсадовцев в Шушарах заразилось сальмонеллезом через некачественные яйца.

По словам экспертов, в регионах проблема с социальным питанием еще острее, чем в Петербурге. В Тюменской области детям на обед дали всего два куска колбасы с чаем, так как повар комбината не смогла правильно сварить вареники и решила таким образом компенсировать прием пищи. Школьник из Зауралья выловил в своем супе чудовище с щупальцами, в котором эксперты опознали часть коровьей губы. В Архангельске школьники массово переходят на домашнее обучение из-за вспышки кишечной инфекции.

Проблемы с социальным питанием пытаются решить на федеральном уровне. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов предложил создать специальный орган для надзора за качеством школьного питания – Школпитнадзор. Идея вызвала споры. Советник министра сельского хозяйства РФ Владимир Чернигов считает, что подобных контролирующих госорганов в стране итак уже слишком много. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Где найти рамэн в Петербурге: шесть мест со вкусным японским супом

    Рамэн (или рамен) придумали в Китае, но само блюдо одновременно принадлежит еще японской и корейской кухне. В каждой стране у него свое название. В России популярным он стал пару лет назад – тогда в Петербурге открылось сразу несколько заведений, специализирующихся на супе. Шумиха вокруг рамэна приутихла, некоторые места закрылись (к сожалению), остались самые стойкие и вкусные. «Санкт-Петербург.ру» исследовал некоторые из них.

    читать далее →

    Все развлечения мира: игровые автоматы в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице можно спасти мир от зомби или прокатиться на спорткаре. Виртуальном, разумеется.

    читать далее →

    Первый в России: главные факты о Витебском вокзале

    Что значит «палец императора» в истории вокзала, кто управлял первым паровозом России и другие интересные факты в материале «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как обезопасить себя и близких, если внезапно отключили электричество

    Главное управление МЧС России по Петербургу опубликовало несколько полезных советов, чтобы «темное время» прошло без происшествий.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Зачем зажигают Ростральные колонны, и откуда они вообще появились на стрелке Васильевского острова

    «Ростральные колонны» – то словосочетание, которое могут выговорить лишь коренные петербуржцы, а историю их появления и жизни на В.О. не знают порой и они. «Санкт-Петербург.ру» начитался про такой нынче редкий «огонь на Неве» и рассказывает достоверные факты и любопытные легенды о нем.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.03.19
    Уникальные условия аренды дизельгенераторов
    21.03.19
    Глаукома и катаракта как самые распространенные глазные заболевания
    21.03.19
    Компания «Пауэрз» увеличила объемы поставок линзовых компенсаторов
    12.03.19
    Выбираем отопительные котлы и водонагреватели
    07.03.19
    Продукция компании Comfer в Петербурге: самовывоз и всегда удобная доставка
    07.03.19
    Главные события футбольного мира вывели «Зенит-арену» в рейтинг самых посещаемых стадионов
    04.03.19
    Деревянные лестницы и их преимущества
    28.02.19
    Где заказать изделия из искусственного камня в Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram