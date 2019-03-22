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Tele2 строит сеть быстрее всех в отрасли

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© Фото: pixabay.com

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В Петербурге и в Ленобласти количество базовых станций в стандарте 4G увеличилось на 35,8%.

Второй год подряд Tele2 сохраняет лидерство по динамике строительства LTE-сетей в России. По данным Роскомнадзора, с января 2019 года компания увеличила количество базовых станций этого стандарта в стране на 4,6% – до 51 919. В Петербурге и в Ленобласти в рамках большого инвестиционного проекта количество базовых станций в стандарте 4G увеличилось на 35,8%.

Компания провела работы по расширению сети и увеличению скорости мобильного интернета в активно развивающихся микрорайонах, таких как Кудрово, Мурино и Шушары. Также качество сети усовершенствовали в жилом комплексе «Балтийская жемчужина», где проживает более 30 тыс. человек. Новые базовые станции появились в Красногвардейском районе на проспекте Энергетиков и Маршала Блюхера, в районе улицы Коллонтай недалеко от метро «Проспект Большевиков», в районе Пискаревского проспекта и улицы Руставели.

Зону покрытия расширили в Пушкине, а также на въезде в Петербург на участке Пулковского шоссе и на территории главной астрономической обсерватории Российской академии наук. Tele2 обеспечила связью все павильоны и технические помещения научного центра. Оборудование рассчитано на стабильную работу с учетом высокой активности сотрудников и посетителей. 

Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: «Tele2 развевает сеть рекордными темпами. Ежемесячно мы выводим в эфир более 100 технологий стандартов 2G/3G/4G. Таким образом связь Tele2 доступна 99,8% населения региона. Мы приступили к процессу рефарминга в Ленобласти, благодаря чему полоса LTE расширена с 10 МГц до 15 МГц. Это позволило повысить скорость передачи данных на одного пользователя в 3 раза в часы пиковых нагрузок. Пиковые скорости на абонента возросли до 135 Мб/с, а скорости на сектор увеличились в 2 раза и достигают 150 Мб/c. В связи с этим мы можем не опасаться перегрузок при активном росте абонентской базы».

В 2018 – 2019 годах Tele2 инвестирует свыше 2,3 млрд рублей в расширение покрытия и увеличение скорости мобильного интернета. Особое значение для компании имеет увеличение территории покрытия в Ленобласти, на сегодняшний день работы прошли более чем в 350 населенных пунктах региона.

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