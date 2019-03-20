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Tele2 ждет молодых специалистов

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© Фото: pixabay.com

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Стажировка будет проводиться по направлениям: IT и развитие сети, финансы и аудит, HR, маркетинг, продажи и юриспруденция.

Tele2 объявляет о старте ежегодной программы стажировки для учащихся российских вузов – Tele2 Praktik. В этом году студенты из восьми регионов России смогут стать частью команды Tele2.

Программа ежегодных студенческих стажировок действует в Tele2 c 2008 года. За всю историю Tele2 Praktik в ней приняли участие более 410 молодых специалистов, многие из которых продолжили строить свою карьеру в Tele2 после окончания стажировки. В этом году программа пройдет во Владивостоке, Воронеже, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону и Петербурге. По итогам отбора кандидаты получат возможность работать в одной из крупнейших телекоммуникационных компаний России. В рамках Tele2 Praktik оператор выплачивает молодым специалистам заработную плату.

В 2019 году стажировка будет проводиться по следующим направлениям: IT и развитие сети, финансы и аудит, HR, маркетинг, продажи и юриспруденция. Кандидатам предстоит серьезный отбор, состоящий из нескольких этапов. Молодым специалистам необходимо заполнить анкету, а затем – пройти онлайн-тестирование. Следующим шагом станет прохождение Skype-интервью. Успешных кандидатов пригласят на заключительный этап – бизнес-игру и собеседование с наставниками.

С первого дня в Tele2 стажеров ждет полноценная работа: они ведут текущие проекты компании вместе с остальными сотрудниками и перенимают опыт своих наставников. Применение теории на практике позволяет студентам получать ценные навыки и расти как профессионалам. Стажировка в Tele2 также предусматривает специальную программу обучения, включающую очные тренинги и онлайн-курсы.

После завершения двухмесячной летней программы руководителям предстоит оценить работу подопечных. Молодые специалисты смогут продолжить работу в Tele2 в рамках пролонгированной стажировки с гибким графиком, позволяющим совмещать работу и учебу.

Чтобы принять участие в Tele2 Praktik, необходимо до 22 апреля заполнить анкету на сайте компании, выбрав свой регион. С подробной информацией о программе стажировки можно также ознакомиться в официальной группе «ВКонтакте».

«Программа Tele2 Praktik – это важный элемент работы с кадровым резервом организации. Мы привлекаем талантливых молодых специалистов из лучших вузов страны и рады, что после окончания стажировки большая часть ребят остается работать в компании, укрепляя наш кадровый потенциал. Со своей стороны, мы постоянно работаем над совершенствованием программы, чтобы сделать ее еще более интересной и эффективной для кандидатов. В ходе стажировки участники не только перенимают опыт наставников, но и самостоятельно реализуют проекты. Студенты также получают доступ к корпоративному онлайн- и офлайн-обучению. Это делает программу Tele2 Praktik ценной для молодых специалистов и подтверждает нашу привлекательность как работодателя», – рассказала Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2.

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