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Тюльпаны по рублю и другие подарки на 8 марта от «Галамарта»

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© Фото: pixabay.com

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В «Галамарте» можно найти множество подарков к празднику как для лучшей подруги, так и для мамы, и для любимой девушки, и для коллеги.

8 марта – праздник весны, и даже если за окном минусовая температура и метель, как это часто у нас бывает, настроения это все равно не портит! Несмотря на капризы погоды, все магазины в этот день завалены цветами, только вот цены на них зачастую взвинчивают безбожно.

Ну а некоторые – наоборот, снижают. И не просто снижают! Например, только восьмого марта в «Галамарте» можно будет купить тюльпаны… =по 1 рублю! Вот такая праздничная и истинно народная акция от магазина.

Тюльпанами дело, конечно, не ограничивается: в «Галамарте» можно найти множество подарков к этому дню как для лучшей подруги, так и для мамы, и для любимой девушки, и для коллеги. Причем все – по более чем доступным ценам!

Например, вряд ли кто-то будет против того, чтобы дома витал свежий приятный аромат. Универсальным подарком в этом случае станет ароманабор: изящные флаконы «впишутся» в любой интерьер, а ароматы океана и лесной свежести помогут восстановить силы после трудного рабочего дня и просто создадут приятную атмосферу.

А для украшения интерьера прекрасным подарком станет стеклянная ваза ручной росписи. Благодаря необычному дизайну она вполне может стать самостоятельным элементом домашнего декора; все-таки женщины так любят создавать уют там, где живут, а такие приятные мелочи всегда радуют глаз и поднимают настроение!

Сохранить самые приятные моменты жизни можно с помощью фоторамки: оригинальный дизайн дополнит интерьер любого помещения. А можно выбрать стильный вариант с прищепками. Кстати, такие фоторамки позволяют создавать настенные коллажи любого размера – нужно просто проявить немного фантазии!

Наши дни, как правило, наполнены суетой, но очень важно находить время для себя хоть иногда! Начать можно с малого – с утреннего кофе, который так приятно выпить в кровати, никуда не спеша… А поднос на подушке позволит все удобно разместить на одеяле.

А вот подарок для тех, кто вечно забывает, куда положил свои ключи – ключница с часами! Не надо больше бегать по всему дому, рыться во всех сумках сразу и обвинять кота, что он загнал ключи под диван – они всегда будут висеть на своем месте, а ключница станет настоящим украшением прихожей.

Наверное, у каждой женщины есть украшения, которые надо где-то хранить – например, вот в такой красивой музыкальной шкатулке. Такие вещи отличаются не только удобством: они ценны тем, что создают в комнате особенную, трогательную и уютную атмосферу.

И таких милых мелочей в «Галамарте» очень много – здесь есть и разнообразная техника для дома, и гаджеты, и косметические наборы. Да и для детей выбор подарков немалый: и домики для кукол, и мягкие игрушки, и разнообразные наборы для творчества… Заходите в ближайший «Галамарт» – и гарантируем: с пустыми руками вы не уйдете.

8 800 333-4-000

Еще больше подарков от «Галамарта» вы найдете здесь!

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