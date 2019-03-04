Tele2 запустила торгово-развлекательную сеть

Технические специалисты Tele2 оптимизировали связь и качество мобильного интернета внутри помещений крупных торгово-развлекательных центров Петербурга: в «Гулливере» на Торфяной дороге, 7; «Питер Радуге» на проспекте Космонавтов, 14; «Охта Молле» на Брантовской дороге, 3; «Европолисе» на Полюстровском проспекте, 84; «Континенте» на проспекте Стачек, 99; «Меркурие» в Колпино; а также в гипермаркетах «Карусель» на улице Савушкина, 116; «Окей» в Красном селе и «Лента» в поселке Бугры.

В общей сложности оператор обеспечил покрытие мобильным интернетом на площади свыше 500 тыс. кв. м. Петербургские покупатели получили возможность комфортного использования интернет-сервисов на скоростях 4G.

Технические особенности конструкций торговых центров препятствуют проникновению радиосигнала в здания. В дополнение к базовым станциям рядом с крупными объектами мобильные операторы устанавливают дополнительное оборудование внутри торговых помещений: активные и пассивные распределенные антенные системы или микро-базовые станции небольшого радиуса действия. С учетом высокого трафика в торговых помещениях, оборудование рассчитано на стабильную работу в периоды повышенных нагрузок.

Кроме того, посетители торговых центров могут получить доступ к интернету в салонах Tele2, воспользовавшись бесплатным Wi-Fi. Достаточно зарегистрироваться в гостевой Wi-Fi-сети с помощью SMS-кода. Среди торговых центров с улучшенным indoor-покрытием салоны оператора работают в центрах «Карусель» и «Гулливер».

«Крупные торговые комплексы объективно являются центрами притяжения для горожан. Здесь назначают встречи, общаются, отдыхают. Мы все знаем, как необходимы смартфоны в магазине, чтобы сравнить цены, поискать информацию о продукте, почитать отзывы других покупателей. Обеспечить качественным indoor-покрытием городские общественные объекты – одна из ключевых задач технического развития компании в Петербурге и Ленобласти», – отметил Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2.

Tele2 также улучшила покрытие внутри нескольких городских гостиниц: связь получили постояльцы Solo Sokos на Васильевском острове и в Биржевом переулке, отеля «Введенский» на Большом проспекте Петроградской стороны и Park Inn на Невском проспекте. В прошлом году Tele2 выступила основным застройщиком распределенной антенной системы для административно-делового комплекса «Невская ратуша», в котором расположены офисы крупных компаний и подразделения Смольного.

В Петербурге и Ленобласти в 2018 году оператор расширил зону покрытия и увеличил скорость мобильного интернета более чем в 280 населенных пунктах. Сеть 4G в регионе стала доступна 97% жителей. Программа технического развития продолжается. В 2018 – 2019 годах Tele2 инвестирует свыше 2 млрд рублей в расширение покрытия и увеличение скорости мобильного интернета.