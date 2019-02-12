Новый суд между КИО и «Зингер Девелопмент» закончился победой комитета

На состоявшемся 12 февраля заседании была рассмотрена апелляционная жалоба комитета имущественных отношений на решение Арбитражного суда, принятое 30 октября 2018 года. Тогда суд встал на сторону застройщика – компании «Зингер Девелопмент» – и признал необоснованным отказ КИО в согласовании разрешения на намыв земельного участка.

По словам представителей девелопера, КИО необоснованно затягивал принятие решения, перекладывая ответственность на другие комитеты и структуры, а также требуя от застройщика проведения дополнительных экспертиз. Однако еще в марте 2018 года был принят регламент оказания госуслуг, это установило жёсткие рамки о недопустимости требования от заявителя дополнительных документов. «Зингер Девелопмент» предоставил комитету всю необходимую информацию и документацию, что и подтвердилось на прошлом судебном заседании.

Сегодня суд не согласился с доводами предыдущей инстанции и поддержал отказ КИО в согласовании проекта намыва искусственных островов в Невской губе. Представители «Зингер Девелопмент» намерены настаивать на продолжении рассмотрения дела.

«Расхождение в итоговых результатах суда в первой и второй инстанции свидетельствует о сложности и уникальности настоящего спора и очевидной необходимости разрешить этот спор в кассационной инстанции. Конкретные причины сегодняшнего отказа в иске будет возможно проанализировать после получения судебного акта. С учетом того, что доверитель даже на данной стадии провел серьезные научно-практические исследования влияния создания ИЗУ на окружающую среду, подтверждающие техническую возможность создания ИЗУ, разрешение спора с городом именно в судебном порядке можно считать примером цивилизованного решения урбанистических конфликтов», – рассказал Дмитрий Некрестьянов, юрист компании «Качкин и партнеры», представляющей интересы девелопера.

Освоение намывных территорий – один из главных трендов последних лет в развитии Петербурга. Новый жилой квартал на воде позволил бы разгрузить центральную часть Петербурга и создать новый экономический центр в быстрорастущем Приморском районе. Безопасность возведения данного объекта уже подтверждена экологами, так что компания «Зингер Девелопмент» надеется отстоять свой проект в следующей судебной инстанции.