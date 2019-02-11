Tele2 опередила конкурентов по темпам строительства LTE-сетей

По данным Роскомнадзора, Tele2 снова опередила других игроков телеком-рынка по темпам развития инфраструктуры LTE. В 2018 году оператор строил станции вдвое быстрее, чем ближайший конкурент. За отчетный период Tele2 увеличила количество базовых станций этого стандарта на 122,7% до 49 647, в то время как обладатель второго места показал прирост на 61,8%. По общему количеству РЭС стандарта LTE Tele2 занимает третью позицию в телеком-отрасли.

В 2018 году Tele2 реализовала ряд крупных проектов по развитию LTE-инфраструктуры, в том числе в Петербурге и Ленобласти. Оператор завершил масштабную программу по запуску сетей 4G в регионах России и обеспечил услуги высокоскоростного мобильного интернета на всей территории присутствия. Кроме того, Tele2 выступила главным застройщиком сотовой инфраструктуры на трех из 12 стадионов ЧМ-2018.

В Петербурге и Ленобласти покрытие LTE увеличено на 110%. Интернет-трафик в 4G вырос в 2,8 раза. Оператор расширил зону покрытия и увеличил скорость мобильного интернета более чем в 280 населенных пунктах, а также улучшил idoor-покрытие в торговых центрах «Охта Молл», «Европолис», «Питер Радуга» и других. Сеть 4G доступна 97% населения Петербурга и области.

По результатам третьего квартала 2018 года объем инвестиций Tele2 в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети в регионах России составил 4,4 млрд рублей, увеличившись на 78,3% в сравнении год к году. Только в развитие сети северной столицы и Ленобласти в 2018 – 2019 годах оператор вкладывает свыше 2 млрд рублей. При значительном росте CAPEX в третьем квартале Tele2 показала чистую прибыль 1,6 млрд рублей.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам 2018 года компания показала NPS в 44%, с отрывом от ближайшего конкурента в 15 п. п.