Tele2 назвала самые популярные смартфоны в Петербурге и Ленобласти

На основе технологии обезличенных «больших данных» Tele2 проанализировала популярность смартфонов, появившихся в сети оператора за период новогодних праздников 2019 года. В топ-10 в Петербурге вошли: Honor 8X, Xiaomi Redmi 6A, Honor 7А, Samsung Galaxy J4 и Galaxy J2 Prime, Honor 7A Pro, Apple iPhone 7, Honor 9 Lite, Honor 7C, Samsung Galaxy J1.

Примечательно, что сразу пять моделей китайских брендов оказались среди лидеров рейтинга. В прошлом году топ-10 возглавляли Apple и Samsung, китайские бренды представляли телефоны Xiaomi, а модели Honor отсутствовали в топе рейтинга.

Среди новых смартфонов, которыми пользуются клиенты Tele2 в Петербурге и Ленобласти, 23% принадлежит Samsung, доля Huawei и Honor – 17%, Xiaomi – 15%. Компания Apple заняла долю в 12%. За счет высокой востребованности на российском рынке моделей среднего ценового сегмента китайские бренды активно расширяют свое присутствие.

Суммарно на телефоны известных китайских вендоров – Xiaomi, Meizu, Lenovo, ZTE, Huawei и Honor – приходится 37%. Жители Северной столицы в основном выбирают телефоны в диапазоне от 5 000 до 20 000 рублей.

В регионах присутствия Tele2 в январе 2019 года обладателями новых смартфонов чаще являлись женщины. Их доля превысила 50%. Наиболее «женскими» моделями оказались Huawei P8 Lite, Apple iPhone 8 Plus, 6S и XS. В свою очередь мужчины отдавали предпочтение Xiaomi Mi Max3, Samsung Galaxy Note 9, Xiaomi Pocophone F1 и Xiaomi Mi 8.

Средний возраст владельцев новых смартфонов среди клиентов Tele2 в России – 39 лет. Среди молодежной аудитории наиболее востребована модель – Apple iPhone X, а более возрастные клиенты чаще выбирают малоизвестные китайские бренды.

В 2018 году среди абонентов Tele2 в Петербурге и Ленобласти выросла доля LTE-смартфонов, достигнув 75% от общего числа смартфонов. В целом в Северо-Западном регионе этот показатель составил 72%.