«Зимняя вишня» ничему не учит: в ТЦ пренебрегают правилами пожарной безопасности

Жители Петербурга выступают за закрытие торгово-выставочного комплекса «Гарден Сити» в Приморском районе – петицию об этом подписали почти 3500 человек. Весной МЧС и прокуратура выявили здесь около десятка серьезных нарушений: нерабочие эвакуационные выходы, недостаточная защита вентиляции и несущих конструкций, недоступность внешней насосной станции.

«Проблемы есть практически везде. И где-то настолько грубые, что не понятно, кто им дал разрешение на эксплуатацию здания с массовым пребыванием людей. Много нарушений, которые видно, а сколько ещё недоступно!» – заявил один из сотрудников МЧС, побывавших в ТВК. Пока владельцы «Гарден Сити» отделались штрафом в 150 тыс. рублей и должны до февраля устранить указанные нарушения. В противном случае, торговый центр будет закрыт.

Фото: neva.today

Сейчас опасный торговый комплекс продолжает работать, его ежемесячно посещает около 250 тыс. человек, две трети имеют несовершеннолетних детей – и их жизни постоянно подвергаются опасности. Поэтому обращение горожан поддержал депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин, который направил письменное обращение в прокуратуру и в ГУ МЧС по вопросу нарушения требований пожарной безопасности в «Гарден Сити».

Во время трагедии в кемеровской «Зимней вишне» в марте 2018 года очаг возгорания находился в детской игровой зоне, и закончился пожар гибелью 60 человек. К сожалению, этот случай не заставил владельцев торговых центров задуматься: масштабные проверки по всей России выявили более 280 тыс. нарушений противопожарной безопасности в местах массового скопления людей. Объекты, не отвечающие требованиям инспекторов, начали закрывать. В сентябре были закрыты торговые центры «Престиж» в Тюмени и «Знаменский» в Иркутске. В октябре то же произошло с ТРЦ «Сарафан» в Туле: нарушения здесь были обнаружены еще в марте, но руководство комплекса не предприняло мер по их устранению.

В Петербурге санкции коснулись в частности ТРК «Питерлэнд» – он был временно закрыт по решению прокуратуры, но исправил обнаруженные нарушения. После проверок также закрывались ТРК «Константиновский», ТЦ «Светлановский» и ТК «Кубус» в Гатчине.

В ульяновском торговом центре «Созидатель» 10 января при возгорании даже не сработала пожарная сигнализация, пишут очевидцы. По их словам, очаг пожара находился на детской игровой площадке. Детей начали выводить сами родители только после появления едкого дыма. Сотрудники торгового центра в эвакуации не участвовали, а только потушили огонь с помощью огнетушителя.

Чтобы кемеровская трагедия не повторилась, надзорным органам и самим владельцам помещений нужно не формально, а серьезно отнестись к соблюдению требований безопасности. Похоже, только закрытие торговых центров, которое несет за собой миллионные убытки, может мотивировать бизнесменов к исправлению ошибок.