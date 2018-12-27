Tele2 покрыла LTE малые населенные пункты Ленинградской области

Tele2 подвела итоги технического развития в Петербурге и Ленобласти за 2018 год. Компания провела работы по развитию инфраструктуры связи во всех районах области, благодаря чему зона покрытия и скорость мобильного интернета, увеличены более чем в 280 населенных пункта региона, в том числе с населением менее 2 500 человек.

В 2018 – 2019 годах мобильный оператор инвестирует свыше 2 млрд рублей в развитие сети для расширения покрытия и увеличения скорости мобильного интернета в Петербурге и Ленобласти. В том числе работы прошли в малонаселенных и отдаленных районах, где не было стабильной связи ни одного мобильного оператора. На данный момент покрытие LTE увеличено на 110%. В результате сеть 4G доступна 97% населения региона, а средняя скорость передачи данных в LTE составляет 15,5 Мбит/с.

Востребованность 4G-интернета среди абонентов Tele2 стабильно растет: с начала года трафик в сетях LTE вырос в 2,8 раза, а доля 4G в общем объеме интернет-трафика достигла 70%. По данным Роскомнадзора, Tele2 удерживает лидерство по динамике строительства базовых станций стандарта 4G. С начала 2018 года компания увеличила количество базовых станций этого стандарта в два раза по всей стране.

Делая акцент на развитие сети 4G, Tele2 продолжает расширять и модернизировать в регионе и сети третьего поколения. Это позволяет перевести в них голосовой трафик из сетей 2G и улучшить таким образом качество передачи голоса и надежность соединения. В 2018 году Tele2 увеличила емкость сетей третьего поколения в регионе на 46%. В результате по данным Роскомнадзора, оператор показал в регионе лучшие результаты по доле голосовых соединений с низкой разборчивостью речи (0,6%) и доле неуспешных попыток установления голосового соединения (1,4%).