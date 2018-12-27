  • 27 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 20:22 69.5690  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 20:22 79.4302  
Нефть($) 27.12.2018 53.34 2.86
Нефть(p) 27.12.2018 3525.34 +194.10

Tele2 покрыла LTE малые населенные пункты Ленинградской области

Автор:


© Фото: Instagram / @idbronskiy

Темы дня

Зона покрытия и скорость мобильного интернета увеличены более чем в 280 населенных пункта региона.

Tele2 подвела итоги технического развития в Петербурге и Ленобласти за 2018 год. Компания провела работы по развитию инфраструктуры связи во всех районах области, благодаря чему зона покрытия и скорость мобильного интернета, увеличены более чем в 280 населенных пункта региона, в том числе с населением менее 2 500 человек.

В 2018 – 2019 годах мобильный оператор инвестирует свыше 2 млрд рублей в развитие сети для расширения покрытия и увеличения скорости мобильного интернета в Петербурге и Ленобласти. В том числе работы прошли в малонаселенных и отдаленных районах, где не было стабильной связи ни одного мобильного оператора. На данный момент покрытие LTE увеличено на 110%. В результате сеть 4G доступна 97% населения региона, а средняя скорость передачи данных в LTE составляет 15,5 Мбит/с.

Востребованность 4G-интернета среди абонентов Tele2 стабильно растет: с начала года трафик в сетях LTE вырос в 2,8 раза, а доля 4G в общем объеме интернет-трафика достигла 70%. По данным Роскомнадзора, Tele2 удерживает лидерство по динамике строительства базовых станций стандарта 4G. С начала 2018 года компания увеличила количество базовых станций этого стандарта в два раза по всей стране.

Делая акцент на развитие сети 4G, Tele2 продолжает расширять и модернизировать в регионе и сети третьего поколения. Это позволяет перевести в них голосовой трафик из сетей 2G и улучшить таким образом качество передачи голоса и надежность соединения. В 2018 году Tele2 увеличила емкость сетей третьего поколения в регионе на 46%. В результате по данным Роскомнадзора, оператор показал в регионе лучшие результаты по доле голосовых соединений с низкой разборчивостью речи (0,6%) и доле неуспешных попыток установления голосового соединения (1,4%).

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Глинтвейн: пять лучших мест в Петербурге

    С наступлением холодов петербуржцы все чаще спрашивают у поисковиков про прогноз погоды, обогреватели, утепление окон, теплую одежду, коньки. Все это сводится к одному: «Как бы согреться?» Ответ есть: «Глинтвейном!» «Санкт-Петербург.ру» подобрал лучшие места в городе, где подают этот вкусный напиток с пряностями.

    читать далее →

    Где в Петербурге купить необычные новогодние украшения

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять мест, где продают отличные товары, которыми можно украсить елку или дом.

    читать далее →

    Топ-5 блинных мест Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает про отличные заведения, где вкусно накормят блинами и оладьями.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как выбрать елку на Новый год

    Лучше выбрать живую или искусственную? На что обратить внимание при покупке? Что делать, если хочется самому срубить дерево? «Санкт-Петербург.ру» собрал несколько советов о том, как выбрать самую красивую елку.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.12.18
    Технический и фундаментальный анализ рынка Форекс
    27.12.18
    Интернет-магазин стильных наручных часов
    13.12.18
    Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью
    12.12.18
    Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей
    03.12.18
    Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
    03.12.18
    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram