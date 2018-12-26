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В 2018 году Tele2 открыла на Северо-Западе 77 салонов связи

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© Фото: Tele2

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Компания усиливает розничную сеть в регионе вместе с партнерами.

Tele2 подвела итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе в 2018 году. Компания увеличила количество фирменных салонов связи и запустила салоны нового формата совместно с «Ростелекомом», а также расширила спектр услуг. За год посещаемость салонов Tele2 увеличилась на 6%.

В 2018 году Tele2 открыла на Северо-Западе 77 салонов связи и 10 фирменных модулей в крупных торговых центрах, из них 53 – Петербурге. Новые салоны заработали в Архангельске, Северодвинске, Великом Новгороде, Пскове, Вологде, Мурманске, Петрозаводске, Сортавале и Суоярви Республики Карелии.

При развитии сети салонов связи на Северо-Западе Tele2 делает упор на многофункциональность. В Петербурге в 2018 году оператор запустил новый салон связи, совмещенный с кофейней Cofix, на Владимирском проспекте, 23. Также три фирменных магазина аналогичного формата появились в партнерстве с сетью OnePriceCoffee на Ленинском проспекте, 100, Гороховой улице, 45 и на Московском проспекте, 2. Успешная коллаборация с региональной сетью кофеен запущена в Великом Новгороде. За первые месяцы работы новый салон в торговом центре «Славянская Ярмарка» сгенерировал в среднем на 20% большее число подключений к Tele2. В преддверии Нового года фирменный магазин Tele2 с кофейней открывается в Северодвинске Архангельской области.

С октября по декабрь 2018 года в Петербурге и Ленобласти Tele2 открыла 12 салонов связи совместно с компанией «Ростелеком». В них клиенту доступны оптимальные решения для мобильной связи и широкий спектр цифровых услуг для дома: интернет по оптоволоконной линии со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с и онлайн-телевидение.

Салоны связи Tele2 – не только места продажи SIM-карт, это точка консолидации современных технологий. Помимо стандартного пакета телеком-услуг и возможности приобретения смартфонов, модемов и аксессуаров к ним, посетители магазинов оператора могут совершать денежные переводы, погашать кредиты, пополнять счет с помощью системы «Юнистрим». На месте абонент может оформить страховку или кредит, получить помощь консультантов при установке полезных приложений на смартфон, подключить программу-антивирус.

Для построения оптимальной сети дистрибуции, как с точки зрения эффективности, так и в плане удобства для клиентов, Tele2 продолжает применение Big Data. На основании математических моделей прогнозируются проходимость и окупаемость новых точек продаж, что позволяет оператору открывать салоны связи именно там, где клиентам удобно.

«Качественный сервис всегда был в ДНК компании Tele2. У нас лучший показатель NPS – готовности рекомендовать Tele2 как оператора, самое быстрое обслуживание в контактном центре. Мы делаем все, чтобы быть оператором высокого уровня, что сегодня подразумевает отличное качество связи, регулярное появление в портфеле новых услуг, которые удовлетворяют и даже предвосхищают потребности абонентов. Наша розничная сеть становится больше, она становится удобнее, ближе к абоненту, комфортнее. Вместе с командой «Ростелекома» на Северо-Западе нам удалось в короткий срок открыть двенадцать совместных салонов, обеспечив в них высокое качество обслуживания, достойное лидеров телеком-бизнеса», – отметил Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2.

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