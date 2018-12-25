Петербургу нужен иной подход к детскому питанию

В петербургских школах и детских садах за минувший год зафиксировано 12 отравлений. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин, подводя годовые итоги работы ведомства.

Фактически случаев отравлений питанием, а также заражения детей кишечными инфекциями через еду в столовых может оказаться гораздо больше. Так, в конце ноября в больницу были доставлены 7 воспитанников детского сада «Аспект» Василеостровского района. Всего же заболело 14 детей в возрасте от 3 до 5 лет, у восьми из них врачи подтвердили сальмонеллез. Проводившие проверку специалисты Роспотребнадзора выявили в учреждении нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В апреле по Северной столице прокатилась целая волна отравлений, за месяц их было зафиксировано целых три. В одном из детских садов в Шушарах пострадало 17 дошкольников, почти всем был поставлен диагноз «сальмонеллез». Ранее в детском саду №111 Невского района 35 воспитанников и трое взрослых были заражены бактериями шигеллы. В тот же период в Выборгском районе несколько учащихся школы №118 было госпитализировано с симптомами острой кишечной инфекции.

Частота случаев и их масштаб не удивляет экспертов, так как в городе на Неве который год не отлажен процесс поставки услуг питания в социальные учреждения. Контролирующие органы регулярно выявляют в пищеблоках школ и детских садов грубейшие нарушения санитарного законодательства: оборудование и помещение обрабатывается не систематически, нарушаются сроки хранения еды, к работе допускаются заболевшие сотрудники без санитарных книжек, а еду готовят из непроверенных продуктов сомнительного качества.

Как установили сотрудники ФАС, на петербургском рынке детского питания не первый год действуют разные сети картелей. Некоторые фирмы, находясь в сговоре, регулярно получают прибыльные контракты на оказание учебным учреждениям услуг организации питания. В период с 2015 по 2017 годы участники одного из самых больших картелей в Петербурге заработали на детях более 52 млн. рублей. Другая группа компаний, принадлежащих отцу и сыну, по схожим схемам заработала на поставке продуктов в школы и больницы более 5 млн рублей.

Вопросы возникают и к поставщикам. Инспекторами Роспотребнадзора было установлено, что зачастую учащихся школ Красносельского района кормят фальсифицированной молочной продукцией, что отражается на здоровье детей.

Поставщики озабочены лишь личной выгодой, а не здоровьем подрастающего поколения. Как показали опросы, более 80% горожан не довольны услугами компаний-поставщиков. Жалобы на качество питания в школах и садиках от населения поступают регулярно, однако местные власти не реагируют на них, все те же фирмы-обманщики продолжают получать контракты.

Всевозможные проверки и работа по жалобам лишь выявляют по факту совершенные нарушения. Чтобы их не допустить, необходим полный пересмотр схем организации питания в социальных учреждениях. На данный момент в Совете Федераций разрабатывается закон, который строго регламентирует все стороны данного процесса на федеральном уровне. По словам парламентариев, закон будет утвержден весной 2019 года. Остается надеяться, что его внедрение поспособствует уходу с рынка недобросовестных поставщиков.