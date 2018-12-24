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Tele2 обеспечила доступ к цифровому телевидению в социальных учреждениях Ленобласти

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© Фото: Tele2

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В отличие от аналогового, цифровое вещание отличается более высоким качеством изображения и звука.

Tele2 обеспечила доступ к цифровому телевидению в социальных учреждениях Ленобласти. В 2018 году в рамках соглашения между оператором и правительством региона 27 организаций получили комплекты для качественного приема цифрового сигнала. С учетом полного перехода на цифровое вещание в 2019 году, проект позволил обеспечить посетителей социальных учреждений доступом к любимым каналам и телевизионным программам.

Соглашение было подписано в 2015 году и предусматривает развитие телекоммуникационной инфраструктуры, повышение качества и доступности услуг подвижной радиотелефонной связи, а также улучшение инвестиционного и социального климата в регионе. В 2018 году мобильный оператор предоставил центрам обслуживания пожилых граждан и инвалидов, реабилитационным центрам, интернатам и другим социальным учреждениям Ленобласти оборудование для приема цифрового телевидения.

В отличие от аналогового, цифровое вещание отличается более высоким качеством изображения и звука. Также трансляция через интернет и спутниковые тарелки позволяет расширить число доступных населению телеканалов и сэкономить частотный ресурс. Ранее в рамках соглашения Tele2 открыла детские и спортивные площадки на территории Ленобласти.

«Tele2 обеспечивает качественной и доступной связью даже отдаленные населенные пункты Ленинградской области. Мы постоянно расширяем зону покрытия сети и увеличиваем скорости мобильного интернета, чтобы услуга, которую мы предлагаем, соответствовала растущим потребностям жителей региона. В 2018 – 2019 годах инвестиции в развитие сети Tele2 в Ленобласти и Петербурге превышают 2 млрд рублей, новое качество связи уже почувствовали жители 280 населенных пунктов. Мы также продолжаем социальные проекты в регионе. В этом году с учетом смены формата вещания обеспечили доступ к цифровому телевидению совместно с комитетом по связи и информатизации и комитетом по социальной защите населения», – отметил Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2.

«Благодаря Tele2 многие социальные учреждения получат возможность смотреть большее число телеканалов с отличным качеством изображения. Эти технологии делают «картинку» более четкой, а сигнал – более устойчивым к помехам. В связи со скорой отменой аналогового телевещания в начале 2019 года такой проект имеет особую важность для Ленобласти», – прокомментировала Виктория Кузнецова, председатель комитета по связи и информатизации.

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