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Tele2 и Microsoft развивают проект «Дождевой Wi-Fi» в Петербурге

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© Фото: Instagram / @en_inkheart

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С помощью американской корпорации на 4G-генераторах появились датчики, которые помогают обеспечивать безотказную работу устройств.

Tele2 продолжает развивать проект первого в мире генератора 4G-интернета из энергии дождя, разработанный креативным агентством Geometry. Официальным партнером проекта «Дождевой Wi-Fi» стала компания Microsoft. Это сотрудничество позволило усовершенствовать устройство, предоставляющее бесплатный интернет жителям и гостям Петербурга, с помощью облачных технологий и интернета вещей.

В 2017 году Tele2 установила в Петербурге первый 4G-генератор, который преобразует дождевой поток в сигнал Wi-Fi. Прибор работает на основе гидроэлектрогенератора, встроенного в водосточную трубу. Дождевая вода стекает по ней и вращает турбину. Миниатюрные электрогенераторы преобразуют кинетическую энергию в электричество, 4G-роутер заряжается и раздает бесплатный Wi-Fi. Это позволяет пользователям слушать музыку, читать книги, смотреть фильмы и вести онлайн-трансляции в тех местах, где нет стабильного интернет-соединения. По результатам пилотного проекта, более 40% опрошенных отметили позитивное влияние инициативы на городскую среду и выразили желание, чтобы таких устройств становилось больше.

Благодаря партнерству с Microsoft, на дождевых 4G-генераторах теперь установлены специальные датчики интернета вещей, которые с минимальным энергопотреблением собирают информацию о параметрах работы прибора и передают ее для аналитики в облако Microsoft Azure. Платформа дает возможность получать данные с устройства из любой географической точки, даже если роутер не работает, а дождь идет. Это позволит обеспечивать безотказную работу устройства и его своевременное обслуживание – что особенно актуально в период начала заморозков.

С помощью облачной аналитики Microsoft Tele2 получает информацию о количестве и динамике подключений, статистике повторных подключений, отслеживает среднюю продолжительность сеанса, а также может делиться этими данными с пользователями. Так, на сайте заряжендождем.рф каждый может увидеть карту локаций, где уже есть или могут быть размещены роутеры «Дождевого Wi-Fi», и узнать, сколько человек на данный момент подключено к интернету. Помимо этого, облако Microsoft также позволит обеспечить подключение сервисов других заинтересованных компаний, добавление к платформе новых локаций и оперативное реагирование на изменение ее показателей.

Авторами идеи и ответственными за разработку уникального 4G-генератора Tele2 является креативное агентство Geometry. В 2018 году проект «Дождевой Wi-Fi» выиграл серебро и бронзу международного фестиваля рекламы «Каннские львы», а также был отмечен рядом других наград в области рекламы и коммуникаций. Проект вошел в шорт-листы таких фестивалей, как Golden Drum, D&AD Impact, ADCE, ADCR и Ad Black Sea.

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