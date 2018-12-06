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Tele2 строит LTE-сети быстрее всех в отрасли

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© Фото: pixabay.com

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По данным Роскомнадзора, с начала 2018 года компания увеличила количество базовых станций этого стандарта в два раза – до 46 226. В Петербурге и Ленинградской области покрытие в сетях 4G увеличено на 110%.

Tele2 продемонстрировала наибольшую динамику по темпам развития инфраструктуры LTE. С начала 2018 года оператор увеличил количество базовых станций этого стандарта на 100% до 46 226, в то время как ближайший конкурент показал прирост на 50%. По общему количеству РЭС стандарта LTE Tele2 занимает третье место в телеком-отрасли.

По общим темпам строительства Tele2 занимает второе место: суммарное количество базовых станций оператора выросло на 13% до 138 944. Данные по развитию сетей опубликованы на сайте Роскомнадзора.

В 2018 году Tele2 реализовала ряд крупных проектов по развитию LTE-инфраструктуры. Оператор завершил масштабную программу по запуску сетей 4G в регионах России и обеспечил услуги высокоскоростного мобильного интернета на всей территории присутствия. Кроме того, Tele2 покрыла LTE-сетью все станции Московского метрополитена, выступила главным застройщиком сотовой инфраструктуры на трех из 12 стадионов ЧМ–2018, обеспечила качественным покрытием всю территорию инновационного центра «Сколково».

В Петербурге и Ленобласти в рамках проекта по расширению сети были проведены работы по всему региону, в результате чего скорость доступа в интернет увеличена более чем в 280 населенных пунктах. Размер инвестиций в этот проект в 2018-2019 годах составляет более 2 млрд рублей.

По результатам третьего квартала 2018 года объем инвестиций Tele2 в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 4,4 млрд рублей, увеличившись на 78,3% в сравнении год к году. При значительном росте CAPEX Tele2 показала чистую прибыль 1,6 млрд рублей.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По результатам октября 2018 года показатель вырос до 45% – отрыв от ближайшего конкурента составил 17 п. п.

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