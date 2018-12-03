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Виктор Прокопцов завалил Арбитражный суд Петербурга ходатайствами и документами

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© Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

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Представители бизнесмена собирают тома из ответов различных инстанций.

В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти 28 ноября в очередной раз встретились представители Виктора Прокопцова и его бывших бизнес-партнеров по делу о сделке на покупку квартиры, совершенной два года назад. Бизнесмена хорошо знают в судах города. Благодаря Виктору Прокопцову представители ответчика тоже теперь часто здесь бывают – судья Светлана Салтыкова в начале слушания даже путается, с какой стороны выступают находящиеся в зале оппоненты.

На этот раз представители Виктора Прокопцова обнаружили, что ответчик «умышленно скрывает информацию о действующих счетах» и ходатайствуют суд истребовать выписку по всем счетам его компании. По информации Прокопцова, ответчик не ведет хозяйственной деятельности с апреля 2018 года, но его юристы покопались и обнаружили неизвестный счет, на котором ответчик якобы скрывает свои деньги. На заседании выясняется, что «копали» представители Виктора Прокопцова зря, так как счет действительно был, но открыт он только в октябре 2018 года и только по судебной необходимости. Суду была представлена дополнительная справка об этом факте.

Судья Светлана Салтыкова объявила, что получила несколько новых ответов от городских инстанций, дело о недвижимости обрастает все новыми и новыми документами. Запрос от ГУВД Санкт-Петербурга, например, был перенаправлен в Новосибирскую область. Какие-то ответы Прокопцов уже приложил к делу, добыв своими силами.

На этом заседании суду был предоставлен целый увесистый том, содержащий различные технические и кадастровые паспорта, заключения экспертов и другие материалы из других подобных дел, которые вел предприниматель ранее. Виктор Прокопцов добыл все документы, необходимые для проведения экспертизы, кроме тех, что выдаются только по запросу собственника. Из-за этого стороны были вынуждены взять перерыв на неделю, чтобы изучить все ответы, поступившие в суд.

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