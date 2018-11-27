Максим Иконников возглавил коммерческий департамент Tele2 на Северо-Западе

Компания Tele2 объявляет о назначении Максима Иконникова коммерческим директором макрорегиона «Северо-Запад».

Максим Иконников будет управлять коммерческими функциями в северо-западном макрорегионе. В зону его ответственности входит ряд приоритетных задач, среди которых разработка и внедрение эффективной стратегии для увеличения абонентской базы в макрорегионе, а также реализация коммерческих мероприятий в рамках проекта по улучшению покрытия в Петербурге и Ленобласти.

Максим окончил факультет радиоэлектроники и лазерной техники Московского государственного технического университета им. Баумана. Карьеру в сфере телекоммуникаций он начал более 15 лет назад. До прихода в Tele2 работал в компаниях Siemens, Alcatel-Lucent, откуда с позиции заместителя директора по технологиям и развитию бизнеса в России и СНГ в 2013 году перешел в ПАО «ВымпелКом», где занимал руководящие посты в подразделениях по управлению клиентским опытом.

В 2015 году Максим Иконников присоединился к команде Tele2 в должности директора по клиентскому опыту. Под его руководством были запущены системы измерения контроля показателей клиентского восприятия Tele2 во всех ключевых точках контакта абонента с брендом компании, а также реализован процесс пользовательского тестирования продуктов и услуг компании. С мая 2017 года Максим занимал должность директора ханты-мансийского филиала, где под его управлением была увеличена доля рынка, а также достигнут рост выручки и чистой прибыли.

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: «Мы создаем мобильного оператора топ-уровня: инвестируем более 2 мрлд в техническое развитие только в Петербурге и Ленобласти, предлагаем выгодные персонифицированные тарифы и делаем акцент на качественном клиентском сервисе. Уже сейчас Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS – готовности пользователей рекомендовать наши услуги. Мы также добились самого высокого показателя деловой репутации среди отечественных телеком-компаний. Перед Tele2 стоит множество амбициозных задач, в частности, дальнейшее расширение сетевой инфраструктуры и развитие абонентской базы. Я уверен в профессиональном и управленческом опыте Максима и желаю ему удачи и новых побед в нашей команде».