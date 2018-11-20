Клиенты Tele2 начнут «Черную пятницу» раньше других

Tele2 предоставит своим клиентам эксклюзивный доступ к предложениям партнеров накануне масштабной распродажи «Черная пятница», которая пройдет 22-25 ноября. Абоненты Tele2 получат возможность первыми приобрести товары российских и зарубежных онлайн-магазинов со скидкой до 90%. Партнерами Tele2 стали крупнейшие интернет-площадки BlackFridaySale.ru, Shop&Show, Kassir.ru.

Абоненты Tele2 смогут принять участие в закрытой предпродаже BlackFridaySale.ru. Клиенты оператора начнут шопинг 21 ноября в 18:00 – на шесть часов раньше официального старта акции. Площадка BlackFridaySale.ru организует самую большую онлайн-распродажу года, в которой принимают участие более 300 ведущих интернет-магазинов России и мира. Свои предложения представят Ebay, Ozon, iHerb, «Иль де ботэ», Nike, L’Occitane, Timberland, Samsung и другие крупные бренды.

Кроме того, клиенты Tele2 получат эксклюзивный доступ к площадке Shop&Show за шесть часов до старта продаж. Крупнейший телемагазин, который также позволяет делать покупки в интернет-магазине и соцсетях, предложит посетителям скидки до 90%. Здесь можно приобрести одежду и обувь, украшения, товары для красоты и здоровья, электронику и предметы интерьера. В магазине представлены товары Philips, Redmond, Tefal, Hoover, Scarlett, Mystery, Bergner, Black+Decker и других производителей.

Театралам и любителям концертов Tele2 предложит воспользоваться распродажей Kassir.ru – национального билетного оператора, который ежегодно продает 4,2 млн билетов на более чем 45 тыс. событий. Среди них концерты, театральные постановки, шоу, спортивные состязания, фестивали и другие мероприятия. Начиная с 18:00 накануне «Черной пятницы» клиенты Tele2 смогут выбрать лучшие события, места в зале и купить билеты по промокодам.

Чтобы воспользоваться выгодными условиями, клиентам Tele2 необходимо зайти на страницу программы лояльности «Больше». В списке акций появятся предложения партнеров «Черной пятницы». Абоненту Tele2 достаточно активировать ссылки на предложения BlackFridaySale.ru, Shop&Show и Kassir.ru. После этого он сможет перейти на сайт партнера и начать шопинг. Стать участником «Черной пятницы» на особых условиях можно также через раздел «Больше» в приложении «Мой Tele2».

«Прошлогодняя акция «Черная пятница» оказалась востребована пользователями нашей программы лояльности. Почти 80% предложений, активированных в программе «Больше» за несколько дней ноября, пришлись на закрытую предпродажу в рамках «Черной пятницы». В этом году акция привлечет еще больше пользователей, так как список наших партнеров пополнился крупнейшими онлайн-площадками. Tele2 использует нестандартные подходы во всех аспектах своей деятельности и в «Черную пятницу» предлагает клиентам шопинг по «другим правилам». Наши абоненты получают эксклюзивный доступ к распродажам интернет-магазинов за шесть часов до официального старта – этого времени достаточно, чтобы выбрать лучшие предложения и сделать выгодные покупки», – рассказал Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2.