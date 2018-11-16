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«Нет времени расследовать»: подделка доказательств в суде уголовно не наказуема?

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© Фото: James Robinson / Flickr

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Следственный комитет уже 2,5 месяца решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации документов, представленных суду в качестве доказательств в деле о возврате долга размером около 1 млрд рублей.

Сложно в наше время кого-либо удивить расторопностью правоохранительных органов, скоростью решения о возбуждении уголовного дела и стремительностью самого следствия в так называемых экстремистских преступлениях, когда речь идет о репостах в социальных сетях высказываний и картинок. В то же время, как показывает практика, заявления о преступлениях против одной из основ государственности – судебной системы РФ, могут пылиться в дальнем углу одного из кабинетов Следственного комитета РФ по несколько месяцев.

В конце августа 2018 года бенефициарный собственник компании «Woodberg LLP» подал заявление в следственный отдел по Адмиралтейскому району следственного управления по Санкт-Петербургу Следственного комитета РФ по факту фальсификации доказательств в арбитражном суде и мошенничества в особо крупном размере. Поддельный документ сыграл ключевую роль в рассмотрении Арбитражным судом дела о возврате долга в сумме 8 млн долларов США петербургской компанией «ТП-Инвест». И тут дело даже не в размере суммы, которую с подачи арбитров «простили» займополучателю, а в том, как это было сделано: небрежно, мимоходом, поверив чуть ли не на слово ответчику.

Суть манипуляции следующая: в 2011 и 2012 году на счета «ТП-Инвест» по договорам займа были переведены упомянутые выше 8 млн долларов, а когда условия этого договора были нарушены, и долг не был возвращен в срок, займодавец «Woodberg LLP» обратился в Арбитражный суд с требованием о взыскании долга, который на тот момент с учетом разницы курса валют и процентов составил уже 823,66 млн рублей. Однако в заседании суда внезапно выясняется, что «ТП-Инвест» якобы ничего не должны. То есть фактически договор займа есть, но, по версии ответчика, права по нему «Woodberg LLP» в 2016 году передал шотландской компании «Carrol invest LP».

И тут самое интересное заключается в том, на основании каких «документов» судьи приняли решение о том, что «ТП-Инвест» ничего не должен «Woodberg LLP»... Во время заседания представители «Woodberg LLP» внесли ходатайство о том, чтобы ответчик предоставил оригиналы сомнительных документов и неоднократно заявляли, что никаких сделок с шотландским «Carrol» по переуступке долгов не было заключено, а то, что представлено в качестве доказательств, – не более, чем откровенный подлог, однако арбитры эти ходатайства попросту проигнорировали при вынесении решения. Арбитражный суд в деле на 823,66 млн рублей поверил копиям договоров о переуступке долга, копии письма и копиям дополнительных соглашений.

Фальсификация доказательств по гражданскому делу – действие уголовно наказуемое, и по статье 303 УК РФ за это преступление предусмотрено наказание в виде солидных штрафов, обязательных работ и ареста виновных на срок до четырех месяцев.

И это далеко не все, что может грозить ответчикам: после того, как факт подделки документов и умышленного обмана суда будет установлен, налицо еще одна статья Уголовного кодекса: мошенничество в особо крупном размере, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств (ч 5,6 ст. 159 УК РФ) – здесь уже грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Естественно, для того, чтобы возбудить дело, необходимо провести экспертизу тех документов, которые были представлены суду. Не копий, которым почему-то доверился Арбитражный суд, а оригиналов, которых не видел. Есть, конечно, устные заверения банка и ответчика в том, что предоставленные «доказательства» в виде распечаток плохого качества сделаны с настоящих документов, но их слова отчего-то никто не проверял. Проверить же можно в рамках возбужденного уголовного дела, проведя соответствующую экспертизу.

Что в итоге? Мошенничество в особо крупном размере, «подтвержденное» фальшивыми документами, доказательством которого может служить одна из самых простых экспертиз, и введение суда в заблуждение может «подождать», пока расследуются более «серьезные» дела о репостах в социальных сетях.

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