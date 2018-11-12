В салоне «Билайн» прочтут сказки для проекта Google «От мала до велика»

В салоне «Билайн» в Петербурге 16 ноября пройдет кастинг для онлайн-марафона Google «От мала до велика». Все желающие смогут записать свой фрагмент сказки для конкурса и получат возможность принять участие в финальном онлайн-марафоне.

В своем салоне «Билайн» предоставит всем желающим возможность записать конкурсный материал с помощью профессионального оборудования и тренера по ораторскому искусству. Эксперт поделится с участниками советами и приемами, которые помогут раскрыться перед камерой и эффектно записать фрагмент сказки. Тут же конкурсную работу можно будет отправить для участия в конкурсе.

Также все желающие примут участие в VR-интерактиве с использованием Google Tilt Brush – технологии 3D-рисования в виртуальной реальности. С ее помощью участники дорисуют рисунок сказочного салона «Билайн» и попробуют угадать современные аналоги волшебных вещей: молодильных яблок, сапогов-скороходов, живой воды и других.

Начало мероприятия в 16:00 в салоне «Билайн» по адресу Лиговский проспект, 43-45. Для участия необходима регистрация: https://beelinespb.timepad.ru/event/851748/ Количество мест ограничено.

Финальный онлайн-марафон пройдет 10 декабря. В этом году «Билайн» стал технологическим партнером проекта. Компания использует свою экспертизу, чтобы организовать онлайн-марафон, в котором примут участие жители шести городов.

Чтобы принять участие в финальных чтениях нужно записать один из предложенных отрывков или свою любимую сказку на камеру. По итогам кастинга жюри выберет 150 победителей из Казани, Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска и Владивостока. Они присоединятся к 150 известным деятелям культуры, чтобы в прямом эфире прочитать русские народные сказки.

Оставить заявку на участие в проекте можно до 25 ноября включительно на сайте skazki.withgoogle.com. Победители кастинга и звезды представят новое прочтение знакомых сказок на площадках в шести городах России, а также в прямом эфире на YouTube.