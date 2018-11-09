Tele2 вошла в тройку лучших российских работодателей по уровню вовлеченности сотрудников

Tele2 вошла в тройку лучших российских работодателей по мнению сотрудников – таковы результаты исследования международной консалтинговой компании KFHG. В опросе приняли участие 50 российских компаний.

При этом Tele2 оказалась единственным представителем телеком-индустрии, который получил награду за высокий уровень вовлеченности персонала. Показатель демонстрирует готовность сотрудников выполнять работу как можно лучше и чувствовать личную ответственность за результат.

Награда Korn Ferry 2018 Employee Engagement Award вручается по итогам масштабного исследования вовлеченности: KFHG провела опрос среди 3,7 млн сотрудников в 530 компаниях в более чем 60 странах по всему миру. Награду получили 52 компании из 47 стран. У победителей оказался наибольший процент сотрудников, которые согласились с двумя утверждениями: «Я горжусь тем, что работаю в компании» и «Я бы рекомендовал компанию как хорошее место работы».

Tele2 системно реализует комплекс мероприятий по повышению индекса вовлеченности и его поддержке в период важных корпоративных преобразований. По итогам исследования KFHG 2017 года, индекс вовлеченности сотрудников оператора составил 80%. Это оказалось на 11 п. п. выше среднероссийского показателя и на 7 п. п. лучше уровня мировых компаний, в том числе из телеком-отрасли.

По итогам исследования рекомендовать Tele2 как работодателя были готовы 88% сотрудников – по данному показателю оператор опередил даже успешные мировые компании. О том, что гордятся работой в компании, заявили 90% специалистов Tele2 – это на 6 п. п. выше уровня сильных мировых игроков.

«Тема лучшего работодателя всегда была частью операционной стратегии компании, и наши достижения были заметны до федерализации Tele2. Исторически наша команда демонстрировала высокий уровень вовлеченности, который нам удалось не только удержать, но и развить, несмотря на серьезные преобразования. Став федеральным оператором, мы сохранили и преумножили прошлые достижения. Согласно выводам Korn Ferry, организации с высоким уровнем вовлеченности демонстрируют текучесть персонала до 40% ниже и рост выручки до 2,5 раза выше, чем в компаниях, которые недооценивают важность этого показателя. Высокий уровень вовлеченности сотрудников прежде всего свидетельствует об экономическом здоровье компании. Tele2 ежеквартально показывает успешные финансовые и операционные результаты. Наше лидерство в рейтинге Korn Ferry говорит о том, что сотрудники гордятся причастностью к Tele2 и высоко оценивают ее деятельность. Очевидно, что сформированная среда позволяет команде эффективно работать, а компании – динамично развивать свои ключевые компетенции», – отметила Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2.