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Tele2 подвела итоги III квартала 2018 года

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© Фото: vsluh.ru

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Мобильный оператор объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании.

Мобильный оператор Tele2 объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании. В III квартале 2018 года компания достигла следующих основных финансовых показателей:

• Выручка выросла на 15,4% в сравнении с III кварталом 2017 года и достигла 37,3 млрд рублей;

• Показатель EBITDA составил 12,3 млрд рублей − увеличился на 47,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года; 

• Показатель рентабельности EBITDA достиг 32,9%, увеличившись на 7,1 п. п. по сравнению с III кварталом 2017 года;

• Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 4,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с III кварталом 2017 года на 78,3%. Соотношение CAPEX к выручке составило 11,8%; 

• Чистая прибыль составила 1,6 млрд рублей;

• Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 36,2% и достиг значения 2,9.

В III квартале 2018 года Tele2 достигла следующих ключевых операционных показателей:

• Квартальный отток абонентов сократился на 0,4 п. п. и составил 9,1%;

• Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10,7% по сравнению с III кварталом 2017 года;

• Количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 28,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«И в третьем квартале Tele2 демонстрирует уверенные темпы роста бизнеса. Основные финансовые и операционные показатели компании достигли и превзошли плановые ориентиры 2018 года. Выручка Tele2 увеличилась на 15% год к году, при этом показатель EBITDA растет в 3 раза быстрее выручки. В отчетном периоде Tele2 вновь показала прирост чистой прибыли, при этом мы продолжаем увеличивать инвестиции в технологическое развитие сети. Таких высоких результатов Tele2 удалось достичь за счет структурного улучшения абонентской базы, увеличения доли активных интернет-пользователей и повышения лояльности клиентов. В реализации поставленных задач нам помогает стратегия «Другие правила», которая позволила Tele2 стать трендсеттером на рынке сотовой связи России и оставаться любимым оператором для клиентов», − отметил Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.

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