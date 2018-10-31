Виктор Прокопцов судится из-за квартиры

Виктор Прокопцов инициировал очередной иск, на этот раз по оспариванию сделки с долями в квартире, состоявшейся два года назад. Заседание прошло 26 октября в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти.

Представитель Виктора Прокопцова сыплет суду одно ходатайство за другим. Судья Светлана Салтыкова каждый раз уточняет, как новый малозначительный факт или даже уголовное дело связано с данным процессом. Наконец, не выдержав, она прямо говорит истцу: «Я не понимаю, на что я трачу свое время».

Истец настаивает и пытается объяснить, что не имеет доступа к докладу некоего эксперта, из которого следует, что в ходе какого-то обыска было найдено несколько паспортов, в том числе один, чьи серия и номер совпадают с указанными в договоре по недвижимости. По мнению представителя Виктора Прокопцова, это косвенно указывает на то, что сделка проводилась по поддельному паспорту. На подписании договора мог присутствовать совсем другой человек.

Судье приходится объяснить, что запрашивать документы из уголовных дел, которые еще не завершены, неприемлемо. Кроме того, по ее мнению, ни один из запрашиваемых документов не имеет отношения к рассматриваемому делу и ничего не докажет.

Истец также просит суд запросить копии документов у правоохранительных органов. Судья удивляется и переспрашивает, зачем Прокопцову те же самые копии, которые прямо сейчас лежат у юристов на столе. Представитель бизнесмена отвечает: «К сожалению, очень плохая копия у нас, если сравнить на ней подпись, то она отличается от той, что в договоре».

Представителей Виктора Прокопцова в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области можно увидеть регулярно – с 1 ноября 2016 года по 1 ноября 2018 года Виктор Прокопцов выступает истцом почти по ста заседаниям суда, их легко найти во вкладке «Календарь судебных заседаний» на официальном сайте Арбитража. До конца 2018 года назначено еще пять заседаний.