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Абоненты LTE-450 поставили рекорд по потреблению трафика

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© Фото: Tele2

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Tele2 подвел итоги работы сети LTE-450 в Северо-Западном регионе. За 8 месяцев 2018 года компания увеличила число пользователей услуги в 2,7 раза.

С начала 2018 года интернет-трафик в сети Skylink в Петербурге и Ленинградской области вырос в 2,8 раза, а в Новгородской области – в 2 раза. В июле показатели достигли рекордных отметок и на 25% превысили предыдущие максимальные значения, достигнутые в июле. При этом потребление трафика на одного абонента в Петербурге и Ленобласти летом 2018 года выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Новгородской области – в 1,3 раза.

В топ самых «качающих» районов Петербурга и Ленобласти попали Ломоносов, Тосно и Всеволожск. В Новгородской области наиболее активно интернетом пользовались в Маревском и Пестовском районах.

Благодаря удобным тарифным предложениям Skylink, у клиентов есть возможность вносить абонентскую плату только за месяцы фактического пользования сетью. Таким образом, в период отпусков и каникул география и активность потребления услуг Skylink меняется: клиенты оператора более активно используют сеть LTE-450 в районах, удаленных от крупных городов, в том числе там, где нет другой возможности передачи данных.

В летний сезон 2018 года трафик больше всего увеличился в Гатчинском районе – в 8 раз по сравнению с зимними месяцами, в Кировском районе Ленинградской области – в 7,7 раз и в Сосновом Бору – в 3,4 раза. В Новгородской области максимальный рост трафика в летний сезон показали абоненты из Боровичского района: из поселка Прогресс и города Боровичи.

Роутеры и SIM-карты с поддержкой диапазона 450 МГц приобретают частные клиенты, бизнес, государственные структуры. Благодаря тому, что пропускная способность и скорость цифровой обработки сигнала примерно в десять раз выше, чем в «классическом» GSM-стандарте, LTE-450 используется для управлений подразделениями специальных служб.

Например, власти Москвы использовали сеть Skylink для координации работы оперативных служб города во время проведения самого масштабного футбольного события года. В сети был выделен обособленный ресурс, позволяющий спецслужбам оставаться на связи, без риска перегрузки каналов. Помимо голоса, в сети поддерживалась и видеотрансляция.

Связь LTE-450 обеспечивает широкое покрытие меньшим количеством базовых станций. Базовая станция такого диапазона может охватить территорию в радиусе до 20 км, в то время как в других частотных диапазонах – от 1 до 10 км. Технические преимущества LTE-450 позволяют предоставить мобильный интернет на отдаленных территориях. В настоящее время сети LTE-450 работают в Москве и Московской области, Петербурге и Ленинградской области, в Тверской и Новгородской областях.

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