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В Петербурге завершился Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend

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© Фото: Baltic Weekend
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    Главным событием стало выступление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

    В Петербурге завершился крупнейший в Европе Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend, собравший более 500 ведущих лидеров отрасли из России и Европы. В течение двух дней участники форума обсуждали главные тренды и медиа события года, новые технологии и инструменты, а также рассмотрели наиболее яркие кейсы коммуникационной индустрии.

    Главным событием форума стало выступление Марии Захаровой, директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ. Эксперт приняла участие в специальном блиц-интервью от международного агентства Sputnik и рассказала о новых технологиях манипуляции, о мировом медиа-единстве и перспективах ограничения свободного общения в интернете. «Манипуляция такая тонкая, такая высокотехнологичная, которая не снилась никому, Оруэллу тем более. Не нужно подавлять инакомыслие, потому что его можно формировать и моделировать ваше сознание, избавляясь таким образом даже не от инакомыслия, а от «мыслия», – отметила дипломат.

    О том, как с помощью новых digital-форматов можно «упаковывать» и продавать историю, рассказал в своем выступлении продюсер и основатель студии «История Будущего», продюсер и директор документального сериала для смартфонов 1968.DIGITAL Карен Шаинян. По его мнению, единственный способ донести какое-то полезное знание, создавая просветительский проект, это «упаковать» его в игровую, развлекательную форму, которая заинтересует пользователей.

    Тема, посвященная работе с контентом, также активно обсуждалась экспертами в рамках дискуссии, в которой приняли участие представители бизнеса и новых медиа. PR-директор Aviasales Янис Дзенис поделился, как в компании используют традиционную площадку корпоративных медиа, привлекая в блог читателей, которые еще не знают, куда хотят поехать, и о том, как работает стратегия провокационного контента. Через призму кинематографа, Елена Литовченко, директор по связям с общественностью The Walt Disney Company, подчеркнула, что контент должен и может выходить за пределы голубых экранов. А Виктор Кравченко, создатель веб-сериала «Дикий Digital», напротив, раскрывал участникам будущее медийных проектов, полностью сосредоточенных на интернет-аудитории. Модерируя дискуссию, Ирина Малкова поделилась главным принципом создания контента в The Bell: «Наша аудитория хочет вдохновения, а не лишний раз узнать, как все плохо».

    Одной из ключевых тем Baltic Weekend в этом году оказался искусственный интеллект. В разные дни форума директор по стратегическому маркетингу Яндекс Андрей Себрант и директор по маркетингу решений в Центральной и Восточной Европе IBM Игорь Ларин объяснили, как искусственный интеллект может эффективно работать для бизнеса, искусства и человека. В качестве примера Игорь Ларин привел когнитивную систему IBM Watson, которая активно используется разными бизнесами во множестве направлений.

    В течение двух дней в рамках деловой программы Baltic Weekend прошло пять круглых столов, посвященных важным вопросам коммуникационной индустрии, среди них: монетизация мемов, эффективность PR-специалистов in-house и аутсорс, социальный бизнес, искусственный интеллект и мода как фактор, определяющий успех бренда.

    Одним из самых дискуссионных баттлов оказался круглый стол «МММ – мы в мире мемов», организованный Ассоциацией менеджеров. Чем креатив отличается от мема, как долго сегодня живет мем, можно ли предсказать, какой из них станет популярным, и быстро коммерциализировать его — на эти и другие вопросы попытались ответить участники дискуссии. Эксперт по стратегическим коммуникациям и российский писатель Александр Цыпкин уверен, что мемы – феномен конструируемый и коммерциализируемый: «Если мем не превращен в деньги – это бездарный мем. Сейчас такое время, что все можно превращать в деньги». Одновременно с этим эксперты сошлись во мнении, что мемы создает сам народ, и невозможно внедрить их искусственно. Если посыл не совпадает с реальным положением дел, и люди не считают в нем понятный им культурный код, история никогда не станет мемом, как бы вы ее ни тиражировали.

    По традиции вечерняя программа форума была посвящена международной премии в области связей с общественностью PROBA ICCO Global PR Awards. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась 20 сентября в Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа.

    Впервые в истории премии прошла очная защита в номинации «Специалист года» в рамках первого дня форума Baltic Weekend. Лучшим PR-специалистом года стал Антон Буланов, директор по корпоративным коммуникациям компании «ИНВИТРО». Лауреатом в номинации PROBA Award for Lifetime Achievement, за неоценимый вклад в развитие отрасли, стала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Нововведением в этом году стала номинация им. Дмитрия Солодовникова «Студенческий PR-проект», где победителем стала команда Университета ИТМО с проектом «Profilaktika.Media». С полным списком победителей премии можно ознакомиться на официальном сайте.

    «Это был самый интересный Baltic Weekend за последние 18 лет. На форуме были затронуты все темы, связанные с развитием медиа, социальных сетей, искусственного интеллекта. Профессионалы говорили о том, как мы сейчас должны учиться правильно распознавать «фэйки», если они появляются в социальных сетях. Это было по-настоящему полезно, качественно и профессионально!», – подвел итоги генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников.

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