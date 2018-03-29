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После публикации «Санкт-Петербург.ру» УФАС возбудило дело в отношении компаний «Ника» и «РСУ Бастион»

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© Фото: Кирилл Каллиников / РИА «Новости»

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Компании являются главными фигурантами журналистского расследования о контрактах на ремонт Санкт-Петербургского института кино и телевидения.

После публикации «Санкт-Петербург.ру» УФАС возбудило дело в отношении компаний «Ника» и «РСУ Бастион». Компании являются главными фигурантами журналистского расследования о контрактах на ремонт Санкт-Петербургского института кино и телевидения.

Антимонопольное дело возбуждено по 2 пункту статьи 11 закона «О защите конкуренции». УФАС подозревает компании в картельном сговоре и искусственному поддержанию высоких цен на торгах. Первое заседание по рассмотрению этого дела состоится во второй половине апреля 2018 года.

Петербургское УФАС организовало проверку закупок Санкт-Петербургского государственного института кино и телевиденияпосле публикации «Санкт-Петербург.ру» в конце 2017 года. Проверка закончилась антимонопольным делом в отношении двух компаний – «Ника» и «РСУ Бастион».

Ключевой компанией в деле является «Ника», которая выигрывала конкурсы СПбГИКиТ несколько раз и по разным сценариям. С того момента, как проректором по административно-хозяйственной деятельности стал Николай Кисиль, аукционы СПбГИКиТ ООО «Ника» выиграло 46 раз. Общая стоимость контрактов – более 40 млн рублей. Ранее компания называлась «Аврора» и принадлежала самому Кисилю. На момент первого заключения контракта Николай Кисиль являлся и проректором института, и владельцем «Авроры». При заключении контракта он непосредственно входил в состав закупочной комиссии. Позже он продал компанию Татьяне Яковлевой. Как удалось выяснить, фирма «ушла» в родственные руки: Яковлева является тещей Николая Ивановича.

Чаще всего условия конкурса были составлены так, чтобы до финальной стадии определения победителя доходили только «Ника» и «РСУ Бастион». У других компаний были проблемы с прочтением опубликованных файлов. В 90% случаев «Ника» предлагала более выгодные условия, чем «РСУ Бастион», за счет чего и побеждала. Четыре раза в противостояниях между этими компаниями выигрывал «РСУ Бастион» на абсолютно аналогичных условиях: стоимость контракта снижалась примерно на 1%.

Были десятки случаев, когда ООО «Ника» выигрывало тендеры от СПбГИКиТ, потому что являлось единственным участником, соответствующим условиям конкурса. Для контрактов на сумму до полумиллиона рублей государственный заказчик по закону имеет право не проводить аукцион.

Если ситуация носит аварийный характер, то законодательство позволяет госучреждению осуществить закупку тоже без конкурса – СПбГИКиТ вновь выбирал ООО «Ника».

«Поскольку близким родственником теща не является, то я считаю, что вероятность признания этого факта нарушением – мала. А вот тот факт, что самый первый контракт ООО «Ника» заключило, когда Кисиль был и в должности проректора, и учредителем компании, гораздо более вероятно признают нарушением, причем, на мой взгляд, речь может идти об уголовной ответственности», – сообщил юрист портала «Правовед.ру» Геннадий Кураев.

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