Осторожно, возможен картель: бывшая компания проректора Института кино и телевидения выиграла 46 контрактов вуза

В 2013 году в институте кино и телевидения появился новый проректор по административно-хозяйственной деятельности – Кисиль Николай Иванович. Первое упоминание о нем на сайте института датируется 18 ноября 2013 года: Кисиль был членом жюри одного из студенческих конкурсов.

Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок, к моменту трудоустройства будущего проректора и институт кино и телевидения связывало 25 государственных контрактов, которые вуз заключил с компанией «ВИЛ-Т», с 2006 года принадлежащей Кисилю. Общая сумма контрактов превышает 35 млн рублей, а последний контракт был заключен в апреле 2012 года. Закон не запрещает принять на работу в вуз владельца и по совместительству генерального директора одной из фирм-подрядчиков.

«Кисиль был № 1 по выживаемости среди проректоров. К нему никогда никаких претензий у Евменова (ректор СПбГИКиТ – при. ред.) не было. По крайней мере на ректоратах они не звучали», – на условиях анонимности рассказал один из бывших сотрудников института кино и телевидения.

С момента назначения Кисиля госконтракты института кино и телевидения стал стабильно выигрывать один и тот же подрядчик – ООО «Аврора», которое занимается строительством и ремонтными работами. Первый контракт с ООО «Аврора» был заключен вузом в ноябре 2013 года. На момент первого заключения контракта Кисиль являлся и проректором института, и владельцем «Авроры». Более того, при заключении контракта он непосредственно входил в состав закупочной комиссии.

«Указанные обстоятельства, когда один человек является учредителем и в то же время представителем государственного заказчика, способным напрямую влиять на итог госзакупки, может быть расценено судом как «конфликт интересов». Из системного толкования указанных положений Закона № 44-ФЗ и Закона № 135-ФЗ следует, что представление одним лицом как заказчика, так и участника закупки может привести к нарушению равенства участников закупки, баланса интересов участников закупки и заказчика, к предоставлению необоснованных преференций одному из участников», – объясняет юрист «Правовед.ру» Алексей Колганов.

Это единственный случай, когда фирма, принадлежащая Кисилю в то время, когда он занимал должность проректора, выиграла аукцион от СПбГИКиТ. Затем он просто перестал быть владельцем «Авроры», 14 февраля 2014 года продав компанию Татьяне Яковлевой. В это же время главным специалистом отдела закупок в вузе числится Светлана Яковлева. Фамилия распространенная, и эта ситуация вполне может быть совпадением.

Фото: вузблог.рф

После того как «Аврора» сменила собственника, а именно с марта 2014 года и до сегодняшнего дня, компания выиграла 45 государственных заказов от института кино и телевидения общей стоимостью около 40 млн рублей. Больше чем «Авроре», которая позже была переименована в ООО «Ника», денег от вуза ушло только охранным предприятиям и поставщикам воды и электроэнергии.

ООО «Ника» выигрывала конкурсы по нескольким сценариям. Первый вариант выглядит так: специально или нет, но условия конкурса составлены таким образом, что до финальной стадии определения победителя доходит только две компании, «Ника» и «РСУ Бастион». Во всех случаях у других компаний, кроме двух вышеупомянутых, были проблемы с прочтением опубликованных файлов.

«Уважаемый заказчик! Просим Вас разъяснить, в какой именно части аукционной документации содержатся требования к товарам, используемым при выполнении работ. Так как указанное в п. 21 информационной карты электронного аукциона Приложение № 2 к техническому заданию не содержит данных, кроме ссылки на файл с названием: «Приложение № 2 к ТЗ СПбГИКиТ 2.pdf», которая является неактивной. Файл с этим названием отсутствует в составе документов, находящихся в доступе на электронной площадке. Просим разместить данный документ отдельным файлом», – запрос такого содержания есть практически к каждому аукциону СПбГИКиТ, в котором участвовало ООО «Ника».

Ответ всегда был одинаковым: «Обращаем внимание, что практика рассмотрений УФАС, а также разъяснения ФАС России № АЦ/26237/14 от 30.06.2014 года оставляют за заказчиком право свободно использовать любые форматы, позволяющие копирование и поиск. Если по каким-либо причинам у вас не открывается файл, проверьте, установлено ли у вас лицензионное программное обеспечение, либо обновите программу adobe reader».

На фото слева направо: проректор Николай Кисиль, директор «Ленсвета» Сергей Митилев, ректор СПбГИКиТ Александр Евменов. Фото: gukit.ru

В 90% случаев «Ника» предлагала более выгодные условия, чем «РСУ Бастион», за счет чего и побеждала. Удивительным образом «Нике» каждый раз удавалось выставлять цену всего на несколько тысяч меньше, чем своему конкуренту.

Один из таких контрактов на сумму 1,695 млн рублей был заключен год назад. За поклейку обоями и покрытие стен отделочными материалами институт кино и телевидения был готов заплатить 1,71 млн рублей. До финала аукциона, где выявляется победитель, добрались только две компании: «Ника» и «РСУ Бастион». Вторая предложила провести требуемые работы за 1,7 млн рублей, но предложение ООО «Ника» оказалось выгоднее на 15 тыс. рублей. В результате начальная стоимость работ снизилась всего на 1,0000003%. И такая ситуация происходила не менее десяти раз. Порой снижение было менее 1%, что является показателем неэффективности аукциона.

Четыре раза в противостояниях между этими компаниями выигрывал «РСУ Бастион» на абсолютно аналогичных условиях: стоимость контракта снижалась примерно на 1%.

Нельзя исключать, что это совпадение. Совпадением так же может быть и то, что Петр Андреевич Андреев, который является учредителем «РСУ Бастион» и по совместительству генеральным директором, лишь тезка другого Петра Андреевича Андреева, который работает в институте кино и телевидения на кафедре управления экономическими и социальными процессами.

«Я думаю, что указанные факты могут свидетельствовать о картельном сговоре. Картельный сговор – это соглашение между участниками закупки, ограничивающее конкуренцию. В данном случае, по факту участники отказались от конкурентной борьбы, другие участники до закупки не допускаются, цена практически не снижается. Если ФАС усмотрит в этом картель, то должностным лицам грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей либо дисквалификация до трех лет, а для юридических лиц устанавливается штраф от 0,03 до 0,15 размера выручки правонарушителя от реализации товара, работы или услуги, либо суммы расходов на приобретение товара, но не менее 100 тыс. рублей», – оценил ситуацию юрист «Правовед.ру Алексей Колганов.

Первое время условиям конкурса удавалось соответствовать не только этим двум компаниям, но и тогда ООО «Ника» каждый раз умудрялось делать вузу самое привлекательное предложение. Когда в аукционах участвовали другие компании, «Ника» стабильно снижала цену на 10-30%.

Были случаи, когда ООО «Ника» выигрывало тендеры от СПбГИКиТ, потому что являлось единственным участником, соответствующим условиям конкурса. Когда речь заходит о контрактах на сумму до полумиллиона рублей, государственный заказчик по закону имеет право не проводить аукцион. Десятки таких контрактов заключались именно с ООО «Ника».

Фото: liveinternet.ru/users/4152934

Если ситуация носит аварийный характер, то действующее законодательство позволяет государственному учреждению осуществить закупку без конкурса, и в таких «аварийных» случаях СПбГИКиТ тоже всегда выбирал бывшую в собственности проректора фирму. Например, в августе 2015 года такими аварийным работами были штукатурка внутренних стен здания и, неожиданно, покраска стен и поклейка обоев.

Последний контракт на сумму 2,4 млн рублей с ООО «Ника» институт кино и телевидения заключил месяц назад. В конкурсе вновь участвовало лишь две компании, одна из которых – вышеупомянутая «РСУ Бастион». И в очередной раз процедура аукциона дала снижение цены примерно на 1%, что, конечно же, не позволяет назвать конкурс эффективным.

По данным счетной палаты, объем нарушений в сфере государственного заказа в 2016 году составил 45 млрд рублей. На фоне этой суммы, выигранные бывшей компанией проректора и компанией «РСУ Бастион» контракты общей стоимостью около 50 млн рублей смотрятся довольно скромно. Однако не меньше половины из этих 45 млрд складываются как раз из небольших на первый взгляд нарушений.

Тот факт, что бывшая компания проректора Кисиля стабильно выигрывает ремонтно-строительные контракты вуза, в российских реалиях сильно настораживают. Окончательную оценку закупкам Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения даст управление ФАС по Петербургу. Все собранные материалы были отправлены на проверку в антимонопольный орган, где заинтересовались информацией. Без тщательной проверки антимонопольщики не могут дать даже предварительной оценки. Однако близкий к теме государственного заказа эксперт сообщил, что велика вероятность нахождения нарушений. «Санкт-Петербрг.ру» будет следить за ситуацией.