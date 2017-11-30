В Петербурге начали продавать елки за биткоины

В Петербурге начали продавать живые елки и другие новогодние деревья за криптовалюту: биткоины и эфириум. Необычный способ приема оплаты придумали в петербургский компании «Твоя Елка», сообщает корреспондент «Санкт-Петербург.ру».

«Сама по себе покупка елки - дело обычное и даже тривиальное, а вот купить ее за биткоины - это уже гораздо интереснее. Как это работает: к нам обращается заинтересованный в покупке человек, к нему выезжает курьер с тремя-пятью деревьями. Клиент выбирает понравившееся и переводит средства на биткоин или эфириум-кошелек по действующему на момент перевода курсу», - рассказал «Санкт-Петербург.ру» специалист компании, представившийся Станиславом.

Если вы хотите заказать елку прямо сейчас, то в биткоине она будет стоить 0,00249792 биткоина, либо 0,05687419 эфириума. «Мы также принимаем и наличную оплату, и безналичный рассчет», - добавили в компании.

На сегодняшний день курс биткоина составляет 9655 долларов, а курс эфириума 444,57 долларов. Ранее криптовалюта обновила свой исторический максимум, 29 ноября один биткоин стоил более 11 тыс. долларов.